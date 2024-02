Wien déi lescht 1-2 Deeg akafe gaangen ass, huet deelweis eventuell gestaunt, dass verschidde Liewensmëttel net méi ze kréie sinn...

Virun allem wien déi lescht Deeg frëscht Geméis, Uebst oder Mëllechproduite wollt hunn, huet riskéiert mat eidelen Hänn de Supermarché nees ze verloossen. Grond dofir sinn déi grouss Baueremanifestatiounen, déi virun allem am Ausland zënter Deeg de Verkéier op groussen Achse blockéieren.

Staark betraff sinn déi grouss Discounteren zu Lëtzebuerg. De Julien Wathieu, Porte-Parole vu Lidl huet confirméiert, dass et deelweis zu groussen Ausfäll bei de frësche Liewensmëttel an hire Geschäfter géif kommen. Vu dass och d'Filialen zu Lëtzebuerg säitens dem Distributiounszenter an der Belsch beliwwert ginn, ass och de Grand-Duché betraff. Mam Resultat, dass d'Regaler, an deenen normalerweis Uebst, Geméis oder Mëllechproduite leien, déi lescht Deeg plazeweis komplett eidel waren.

© RTL

De Julien Wathieu schwätzt am RTL-Interview vun enger "komplizéierter Situatioun", et wier een am Dialog mat de Baueren an der Belsch, dat zënter en Dënschdeg, also zanterdeem d'Baueren aktiv an der Belsch ugefaangen hunn, d'Stroossen ze blockéieren a sou d'Camione vun hire Liwwerungen ofhalen. Et hofft een elo sou séier wéi méiglech eng Solutioun ze fannen, fir dass d'Liewensmëttel nees an de Geschäfter ukommen.

Lidl Féiz an Diddeleng / © Romain Ney Lidl Wandhaff / © RTL Lidl Wandhaff / © RTL © RTL Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Camion vu Provençale gouf fir 24 Stonne festgehalen, Cactus manner vum Streik betraff

Ënnert anerem hu mer och d'Provençale kontaktéiert. Hei hu mer mam George Eichen geschwat, dee sech déi lescht Deeg genee mat sou engem Blockage vun engem vun hire Camione beschäftegt huet. Et geet hei ëm e Camion, deen e Mëttwoch de Moien zu Neufchâteau an an der Belsch, ronn 15 Kilometer Loftlinn vu Lëtzebuerger Grenz, vun de Baueren, déi d'Stroosse blockéiert hunn, festgehale gouf. De Chauffeur vum Camion hätt ee missen op d'Plaz siche fueren, de Camion mat de Liewensmëttel dran huet misste stoe bleiwen, dat och no Verhandlunge mat de Baueren, heescht et weider.

De George Eichen, deen d'Situatioun virsiichteg als "sportlech" beschreift, schwätzt an hirem Fall reegelrecht vun enger "Geiselnam" vun hirem Camion, deen eréischt 24 Stonnen dono, also en Donneschdeg de Moien, nees fuere gelooss gouf.

E groussen Deel vun de Liewensmëttel, ronn d'Hallschent, huet een onglécklecherweis missten ewechgeheien, wéi de Camion schlussendlech en Dag dono op senger eigentlecher Destinatioun ukomm ass. Et gouf probéiert mat de Baueren an der Belsch ze diskutéieren, ma et wier schwiereg, bis onméiglech gewiescht, op e gemeinsame Nenner ze kommen, de Camion huet misste stoe bleiwen.

Déi eenzeg Léisung, déi hei bleift, esou de George Eichen weider, wier ze probéieren, déi nächst Deeg a Wochen déi blockéiert Strecken z'evitéieren an d'Maniffen elo déi nächst Deeg z'ëmfueren, fir am beschten net méi an esou eng Situatioun ze kommen. D'Ausfäll vun der leschter Liwwerung mussen elo natierlech säitens dem Lëtzebuerger Grousshändler kompenséiert ginn, fir d'Clienten awer kënnen ze beliwweren.

Op Nofro beim Cactus krute mir dogéint confirméiert, dass et zwar am Zesummenhang mat de Bauereprotester viru ronn enger Woch zu Retarde beim Uebst a Geméis komm ass, et also spierbar Repercussioune goufen, ma dass d'Regaler awer zu kengem Moment eidel waren. Hei huet et sech maximal ëm e Retard vun engem Dag gehandelt, dee sech an de Geschäfter zu Lëtzebuerg awer net beim Client bemierkbar gemaach hätt. Grond dofir ass, dass den Distributiounszenter zu Lëtzebuerg ass, d'Baueremaniffe si bis ewell manner hei am Land ze spieren.

Dëst, esou Cactus RTL géigeniwwer, wier och ee vun den Avantagë wärend der Covid-Kris gewiescht, vue dass een och hei manner ofhängeg vun auslänneschen Distributeure gewiescht war.