Am Dossier Heescheverbuet soll de Code pénal nach dëst Joer reforméiert ginn.

Dobäi soll déi einfach Heescherei net op nationalem Niveau verbuede ginn. Allerdéngs sollen d'Gemenge kënnen zu verschiddenen Zäiten an op verschiddene Plazen d'Mendicité simple limitéieren.

Dat sot um Donneschdeg d'CSV-Justizministesch Elisabeth Margue no enger Reunioun vun den zoustännege Chamberkommissiounen.

Juristesch dierft dat eng Erausfuerderung ginn, sou den allgemengen Tenor an de Couloire vum Parlament.

Bis legiferéiert wäert sinn, soll dat vill diskutéiert Stater Gemengereglement weider applizéiert ginn, sou den CSV-Inneminister Léon Gloden.

D‘Avis juridiques goufen an der Kommissioun net am Detail diskutéiert.

Hien hätt nodréiglech en Avis gefrot wéinst de Jurisprudenzen, déi Vertrieder vum Parquet rezent ugeschwat hunn,

Datt hien deen Avis grad an där Affekoten-Etüd ugefrot huet, déi d‘Gemeng Lëtzebuerg am selwechten Dossier vertrueden huet, dat wier kee Problem an dat wier och net politesch onglécklech. Den Avis wier och vun engem aneren Affekot geschriwwe ginn ewéi de Recours, präziséiert de Léon Gloden.