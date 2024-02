Queesch duerch d‘Handwierk spiert een d'Kris. Virop maachen déi ëmmer méi héich Präisser ze schafen.

Duerch d'Energiekäschten, d'Lounkäschten an déi ëmmer méi deier Matières premières misst een aktuell ronn 100-120.000 Euro de Mount méi bezuelen, wéi nach 2021. Domadder géing ee scho mat engem Defizit ufänken, huet de Jean-Marie Hoffmann, Gerant vun engem groussen Familljebetrib en Dënschdeg de Moien am RTL-Interview erkläert.

D'Anne Wolff am Gespréich mam Bäcker Jean-Marie Hoffmann

Et kéint een och just een Deel vun de Méikäschten op de Client ofwälzen. Dofir géing ee versichen, fir zousätzlech mat waarmer Kichen an Traiteur-Produiten ze kompenséieren. Grad kleng Betriber hätten aktuell Schwieregkeeten iwwer d'Ronnen ze kommen.

Donieft géing ee manner Personal fanne wéi fréier. D'Gesellschaft hätt sech geännert, esou de Jean-Marie Hoffmann. Déi Jonk géingen ëmmer méi op eng Work/Life-Balance kucken an hätten doduerch och keng Loscht an der Nuecht opzestoen, fir schaffen ze goen.