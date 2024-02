Zanter der Publikatioun vun engem Artikel iwwert e Cold Case aus den 80er Joren sinn zwee nei Hiweiser bei der däitscher Police erakomm.

Virewech den Tipp aus Lëtzebuerg ass eeschtgeholl an iwwerpréift ginn. D'Identitéit vun der Fra konnt een net ermëttelen.

Ëm wat geet et genee?

Viru bal 40 Joer gouf d'Läich vun enger Fra net wäit vun der A6 an Däitschland fonnt. Wien déi Fra war, ass bis haut net gewosst. Et kéint och e Lien mam Grand-Duché ginn, wisou och zu Lëtzebuerg nach emol den Appell gemaach gouf, ob een Hëllefe kéint, d'Identitéit vun der Fra ze bestätegen. Hei kann een nach emol de ganzen Artikel liesen.

Wat war den Tipp aus Lëtzebuerg?

Op Nofro bei der Police vun Heidelberg, déi mat der Enquête befaasst ass, huet eng Police-Spriecherin vill Detailer genannt. No der Publikatioun vum Artikel op rtl.lu hätt och eng Persoun aus Lëtzebuerg sech gemellt. Dës Fra hätt uginn, dass et bei der gesichter Fra kéint ëm hir Frëndin goen, déi zanter 1984 aus ongekläerte Grënn bis haut verschwonnen ass. Déi nämmlecht Fra hätt sech schonn 2007 mat dëser Méiglechkeet un d'Police vun Heidelberg geriicht. Schonn deemools wier mëttels DNA-Iwwerpréiwung ausgeschloss ginn, dass et sech ëm d'Fra aus Lëtzebuerg géif handelen. D'DNA vun der onbekannter Läich wier net kompatibel gewiescht mat där vu Familljemembere vun der vermësster Fra.

Aus Lëtzebuerg gouf et op Nofro hi keng Detailer zu der vermësster Fra ginn. Ëm wéi eng Vermësstenaffär, aus dem Joer 1984 et sech handelt, konnten d'Lëtzebuerger Autoritéiten op Nofro och net beäntweren.

Identitéit ermëttelen

Am Fall vun der Fra, déi dout an Däitschland fonnt gouf, geet et virop nach ëmmer drëm, hir Identitéit ze ermëttelen. Rezent wier beim Bundeskriminalamt ee weideren Hiweis erakomm. Hei war et folgend Prezisioun vun der Spriecherin:

"Dieser Hinweis wird bewertet und diesem wird nachgegangen. Zum momentanen Stand der Ermittlungen können wir hierüber jedoch noch keine Angaben machen."