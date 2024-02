Et riicht no Seef an der Baach, déi vum Rouscht erof an d'Atert leeft. D'Waasserwirtschaftsamt ass op der Plaz.

Et wier Pollutioun festgestallt ginn. Déi hätt keng natierlech Ursaach, sou d'Waasserwirtschaftsamt op Nofro vun RTL. Nach ass net gewosst, vu wou dës Verschmotzung kënnt.Et wéilt een um Sonndeg, wann et hell ass, nach eng Kéier op der Plaz kucken, fir d'Saach z'analyséieren. De CGDIS an d'Police waren um Samschdeg de Mëtteg och op der Plaz.