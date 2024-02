E Samschdeg gouf e Fall vu Bedruch an der Rue Feyder zu Stroossen gemellt.

Hei gouf d'Affer via Telefon kontaktéiert vun enger Persoun, déi sech ausginn huet als Mataarbechter vun enger Bank. Et huet geheescht, et géif e Problem mat de Bankkaarte vum Affer ginn, dofir géif elo e weidere Mataarbechter vun der Bank laanschtkommen, fir déi Kaarten ofzehuelen. Dat ass dann och geschitt an e Mann ass d'Kaarte bei d'Affer siche gaangen an huet duerno net autoriséiert Transaktioune mat de Kaarten duerchgefouert.

D'Police konnt d'Täter net méi pëtzen, huet awer Ermëttlungen an d'Weeër geleet.

D'Police erënnert nach emol drun, dass seriö Verwaltungen, Organisatioun a Gesellschaften d'Leit ni géifen opfuerderen, hir perséinlech Donnéeë via Telefon matzedeelen, respektiv frieme Persoune se matzeginn.

E Samschdeg de Mëtteg gouf et dann nach e weidere Fall vu Bedruch, déi Kéier an der Rue des Alouettes um Cents. Hei war de Virwand eng Spendenaktioun, wouduerch den Täter sech Zougang zum Haus verschaaft huet an hei net laang gezéckt huet, fir dem Affer de Portmonni ze klauen a sech duerch d'Bascht ze maachen.

1 Persoun festgeholl, 1 fortgelaf

An der Rue Bender op der Stater Gare gouf et e Samschdeg de Mëtteg en Déifstall. Mam Virwand, sech e Briquet wëllen ze léinen, war e Mann op säi Affer duergaangen an huet him doropshin den Handy aus der Jackettstäsch geklaut. D'Affer hätt dat awer bemierkt. Wéi d'Police op d'Plaz koum, gouf de presuméierten Täter festgeholl. Wéi d'Police nodréiglech nach matdeelt, war de presuméierten Täter wuel net eleng ënnerwee. Eng weider Persoun ass kuerz virun der Verhaftung fortgelaf, dat wuel mam geklauten Handy.