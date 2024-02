Um Sonndegowend gouf der Police en Déifstall an der Stad gemellt. Op der Gare sinn d'Beamten op eng verdächteg Persoun opmierksam ginn.

An der Rue de Prague an der Stad haten zwee onbekannt Täter versicht, hirem Affer d'Posch an de Smartphone mat Gewalt ze klauen. D'Affer gouf direkt op der Plaz versuergt an ass dunn an d'Spidol bruecht ginn. D'Täter konnte fortlafen, eng Enquête gouf an d'Weeër geleet.

Géint 20 Auer war d'Police am Garer Quartier ënnerwee an ass op der Kräizung vun der Rue Jean Oringer mat der Avenue de la Gare op eng verdächteg Grupp opmierksam ginn. Eng vun de Persounen ass doropshin vun der Grupp ewechgaangen an huet komesch Beweegunge mat Mond gemaach, als géing se eppes schlécken. De Mann gouf opgefuerdert, stoen ze bleiwen, ass awer weider a Richtung Rue de Strasbourg gelaf. D'Police konnt de Mann stellen a verschidde Friemkierper a sengem Kierper fannen. Op Uerdnung vum Parquet gouf de Verdächtege festgeholl.