De 9. Juni ginn zu Lëtzebuerg d'Europawalen ofgehalen.

Fir d'Walcampagne wëllt eng Partie vun de politesche Parteien an engem Ofkommes festhalen, wat erlaabt ass a wat net. Wärend déi meescht hire prinzipiellen Accord scho ginn hunn, ass ee bei der ADR nach méi skeptesch. Wéi et weidergeet, decidéiert sech um Dënschdeg.

Dräi Reunioune gouf et, fir iwwert d'Ofkommes ze verhandelen. Dat op Initiativ vun der CSV. Et hätt een déi néng Parteie kontaktéiert, déi d'Ofkommes fir d'Wale vum leschte Joer ënnerschriwwen haten. Nieft deene siwe Parteien, déi an der Chamber vertruede sinn, waren dat nach Fokus a Volt. Et ass zwar nach näischt ënnerschriwwen, mee bis op d'ADR hätten all d'Parteien hir Zouso signaliséiert, esou d'CSV-Generalsekretärin Stéphanie Weydert. Ma net méi spéit wéi en Dënschdeg kënnt den ADR-Comité beieneen. Um Ordre du jour steet ënnert anerem d'Ofkommes fir d'Europawalen. Dem Parteipresident Fred Keup no ass nach net ofzegesinn, wéi dee Vott ausgoe wäert.

"Do geet et oft ëm Detailer, och handwierklech Detailer, wat d'Panneauen ugeet, wat d'Unzuel u Broschüren ugeet. Mir hu lo am Fong een Text do leien, dee mer warscheinlech muer an eisem Comité wäerte kucken an dann eng Decisioun huelen, ob mer dee wéi bis elo ëmmer och mat ënnerschreiwen oder ob do nach Saache sinn, déi eis net sou gefalen, wou een eventuell nach kéint eppes änneren."

Bei der ADR stéiert ee sech un engem Punkt. Déi sougenannten Hohlkammerplakater, déi gréisstendeels u Luuchtepottoen opgehaange ginn, solle verbuede ginn. Ob déi aner Parteie sech vun deem Verbuet nach eng Kéier ofbrénge loossen, do ass d'Stéphanie Weydert éischter skeptesch.

"Fir déi eng ass et net ze kippen, fir anerer, also et ass wierklech schwéier, dann do op ee gemeinsamen Nenner ze kommen. Et si Parteien, déi soen, da si se net bei engem Walkampfofkommes derbäi, anerer, bon dann ass et eng Fro vun der Diskussioun. Mee mir sinn eis awer am Gros eens, datt et wierklech vun der Nohaltegkeet an och vun der Verkéierssécherheet do baussen an schonn eleng fir d'Sécherheet, fir déi Hohlkammeren opzehänken, datt et absolut luewenswäert wier, wann een dorop géing verzichten."

An deene meeschte Punkten ënnerscheet d'Ofkommes sech net vun deene leschten. Sou gëtt et och hei bei de Suen ee Plaffong vun 100.000 Euro. A wéi d'lescht Joer ass ee sech iwwert d'Parteigrenzen ewech doriwwer eens, datt et eng Walcampagne soll ginn, déi fair gefouert gëtt a bei där d'politesch Contenuen a keng perséinlech Attacken am Mëttelpunkt stoe sollen. Start vun der Campagne soll de 6. Mee sinn.