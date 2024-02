D'Firma "FB Groupe" hält op an et gouf e Sozialplang ënnerschriwwen. Dat deelen d'Gewerkschaften OGBL an NGL-Snep mat.

D'Filial vun der belscher Contructiounsfirma Willy Naessens huet an der Escher a Schëfflenger Industriezon Monkeler Betonsdalle produzéiert. Am Ganze sinn 21 Aarbechtsplaze betraff. Fënnef Leit kéinte fréizäiteg an d'Pensioun goen a sechs Mataarbechter kéimen anerwäerts am Grupp ënner, heescht et an engem Communiqué. Et goufen Indemnitéiten ausgehandelt. © Domingos Oliveira / RTL Links Communiqué vum OGBL