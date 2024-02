De Stopp vun engem Chantier zu Iener wërft Froen op. Gëtt d'Gesetz, dat archeologesch Site soll virun enger Zerstéierung schützen, richteg applizéiert?

Wat zu Iener an der Gemeng Saeul geschitt ass, seet de Contraire! Dat soss esou harmonescht Landschaftsbild ass den Ament duerch en däitlechen Agrëff an d'Natur gestéiert. D'Distribution d'Eau des Ardennes - kuerz DEA - schafft bei der Kalchesbaach un der Quell oder éischter huet do geschafft, bis den neie Kulturminister den 23. Januar, säi Veto gesprach huet.

Veto vum Kulturminister

D'Gruewungen lafen nämlech genee do, wou schonn op Pläng vun 1883 Vestigen agezeechent sinn. Fir un archeologesch Sitten dierfen ze goen, brauch een dem neien Denkmalschutzgesetz no bekanntlech de Feu Vert vun de Spezialisten vum Institut National de Recherches Archéologiques aus dem Kulturministère, dem INRA. Dat heescht an esou gëtt et an dësem Fall am Schreiwes aus dem Kulturministère bestätegt : Iert d'Aarbechten ulafen, mussen "opérations de diagnostic archéologique" gemaach ginn – an dat laanscht de ganzen Tracé, op deem d'DEA wëll schaffen.

RTL Informatioune no ass dat net geschitt ! D'Demande vun der DEA ass op den 11. Januar datéiert also e puer Méint nom Ulafe vun den Aarbechten. VUM INRA heescht et, dass de Chantier bekannt wier, ma eng offiziell Stellungnam gëtt et bis dato net.

Am Courrier vum Kulturminister, deen de Buergermeeschter eis virgelies huet, steet dann elo awer, dass eng "potentialité archéologique" géif bestoen, an dass dofir misste Sondage gemaach ginn.

Op historesche Landkaarten aus dem Enn vum 19. Joerhonnert si bei der Quell Kaschbuer scho réimesch Vestigen agezeechent.

Privatleit fanne Schierbelen vu virun der Réimerzäit, Reschter vun engem Uewen an e Wee aus Pavéssteng

D’Schierbele plus Rapport goungen un den Institut National de Recherches Archéologiques. Vum potentielle Kalleksuewen gesäit een haut näischt méi. Kloer ass, dass d’Archeologen op der Plaz waren a weider Schierbelen - wuel aus der Bronze- oder Kelten-Zäit - fonnt hunn.

Iwwerreschter vun engem ale Réimerwee? / © Guy Wolff Iwwerreschter vun engem ale Réimerwee? / © Guy Wolff En ale Kallek-Uewen? / © Guy Wolff Schierbelen, déi eventuell aus der Bronzen- oder Kelten-Zäit stamen. / © Guy Wolff Schierbelen, déi eventuell aus der Bronzen- oder Kelten-Zäit stamen. En Iwwerbléck vun der Situatioun. / © Guy Wolff

De Chantier wier am Hierscht zejoert ugelaf. Déi besote Piècen an d'Iwwerreschter um Uewe wiere schonn En Dezember 2023 fonnt ginn. Den 11. Januar huet d'Distribution d'Eaux eréischt d'Geneemegung gefrot, fir hei ze wullen. Den 23. Januar koum de Veto. Zerstéiert war do scho villes.

Ob de Prinzip vum "nul n’est censé ignorer la loi" fir jidderee gëllt, wann et ëm Denkmalschutz geet?! Affaire à suivre…