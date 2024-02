RTL-Informatiounen no ass de François Bausch decidéiert, fir mat an d'Course ëm d'EU-Parlament ze goen.

Eise Sourcen no seet sech den Ex-Vizepremier gewëllt, dem Appell vun der Parteispëtzt an dem Tilly Metz nozekommen. Wei et heescht, wier de Politiker bereet, d'Europalëscht mat senger 10 Joer laanger Experienz als Minister an den EU-Conseilen ze verstäerken a seng Partei an d'Spëtzekandidatin Tilly Metz ze ënnerstëtzen.

Déi zwee wuel bekannte Kandidaten* Bausch a Metz an déi aner véier gréng Kandidate mussen nach op engem Parteikongress den 16. Mäerz ofgeseent ginn.

Sollt de François Bausch gewielt ginn, géif d'Djuna Bernard nees an d'Chamber noréckelen.

D'Co-Parteipresidentin hat als Drëttgewielt op der Zentrumslëscht bei de Walen zejoert de Sprong net méi an Chamber gepackt.

*An enger éischter Variant hate mer vun "Duebelspëtzt Bausch/Metz" geschwat, wat awer bis ewell nach net confirméiert gouf.