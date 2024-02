Wéi kann ee méi bauen, méi séier, a plazeweis och méi dicht? Op dës Fro gouf um Donneschdeg de Moien um Logementsdësch zu Senneng Léisunge gesicht.

Dat sot de Premier no der Reunioun beim Pressebriefing.

Et envisagéiert een zum Beispill, Baugeneemegunge vun engem op 2 Joer ze verlängeren. Och soll de Buergermeeschter just fir grouss Bauprojete mussen Autorisatioune ginn an net fir kleng Ännerungen.

Beim Ëmwelt-an Naturschutz op Bauterraine soll gekuckt ginn, dass d’Proportionalitéit agehale gëtt. An ob een zu Lëtzebuerg mat de Reegelungen net méi wäit gaange wier, wéi d’EU-Direktive virgëtt.

Doriwwer eraus wëllt ee mam Bankesecteur kucken, ob dës kënnen Tauxen, bei deene se Kreditter fir Bauprojete ginn, net kënnen erofsetzen.

Ännerungen, déi direkt kënne gemaach ginn, fir d’Situatioun am Bausecteur an um Logementsmarché ze verbesseren, sollen am Regierungsrot an den nächste Woche a Gesetzesprojete gegoss ginn, sou de Premier.

Fir och d'Offer vum sougenannten "abordabele Wunnraum" auszebauen, huet de Luc Frieden annoncéiert, datt de Staat weider Projeten opkeeft, déi geplangt sinn, mä déi sech den Ament net verkafen. Déi zoustänneg Ministere géifen dës Woch nach Projeten fir am Ganzen 100 Milliounen Euro ënnerschreiwen. Dat géifen eng 170 Wunnengen.