Kuerz no 18 Auer en Donneschdeg den Owend ass et an enger Partie Gemengen zu Stroumpanne komm.

Wéi d'Creos op hirem Internetsite matgedeelt huet, wat et zu Rammerech, Schëtter, Sandweiler, Conter, Bauschelt, an der Stauséigemeng an zu Wanseler zu Probleemer mat der Stroumversuergung komm. D'Probleemer mat der Stroumversuergung zu Conter, Sandweiler a Schëtter ware kuerz no 18.30 Auer nees geléist. Op Nofro bei der Creos si mer géint 18.50 Auer gewuer ginn, dass just nach am Raum Wolz d'Stroumpann aktuell wier. Do wieren eng Partie Beem op d'Stroumleitunge gefall. Hei wiere vereenzelt Stroosse betraff. Wat de Grond bei den anere Panne wier, konnt een deen Ament net soen. D'Pressespriecherin huet verséchert, dass d'Ekippen aktuell am Asaz sinn, fir d'Problemer sou séier wéi méiglech ze behiewen.