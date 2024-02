#MeteoLux mellt eng méi roueg an dréchen Nuecht, esou datt d'Peegele vun de Gewässer wuel op de meeschte Plazen net méi drastesch dierfte klammen.

Am Südwesten a Westen wäert de Schwéierpunkt vum Reen leien. Ob dëse Plaze si bis 22 Auer um Donneschdeg den Owend och déi meeschte Gewässer scho däitlech geklommen a wäerten och an der Nuecht nach weider an d'Luucht goen.

D'Peegel zu Hesper, Steesel an déi am Pafendall wäerten awer net iwwert de "Cote de Pré-Alerte" klammen. Ganz änlech gesäit dat op de gréissten Deeler laascht d'Sauer aus, ma och un der Äisch an der Atert.

E bësse méi héich dierft d'Waasser dann zu Ettelbréck a Miersch goen, do erreecht een de "Cote d'Alerte". Weider schreift Héichwaasservirwarnbereetschaft vum Waasserwirtschaftsamt, datt et net auszeschléissen ass, datt et awer lokal zu Iwwerschwemmungen a Schied ka kommen. Och gëtt virun Aktivitéiten an de betraffene Regioune gewarnt.