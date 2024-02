D'Ekippe vum 112 waren e Freideg den Owend zwee Mol wéinst engem Accident am Asaz. Dat eng Kéier zu Esch-Uelzecht an eng Kéier bei Tënten.

Op der N12 vun Tënten a Richtung Sëll war et géint 18.23 Auer zu engem Accident komm, bei deem eng Auto, sou steet et am CGDIS-Bulletin, géint e Géigestand gerannt ass. Eng Persoun gouf bei der Kollisioun blesséiert. D'Rettungsdéngschter vu Réiden a vun Tënten waren op der Plaz.

D'Ambulanciere vum SaDiff an d'Pompjeeë vun Esch waren eng hallef Stonn drop géint 18.53 Auer gefuerdert, nodeems et an der Rue de Belval zu Esch tëscht zwee Autoe geknuppt hat. Och hei gouf et ee Blesséierte bei der Kollisioun.