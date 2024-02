Dës Demandë goufen am Konjunkturcomité guttgeheescht - eng 30 Demanden goufen negativ aviséiert.

Domat geet d'Zuel vu Firmen, déi de Chômage partiel ufroen weider an d'Luucht.

Domat sinn et den nächste Mount warscheinlech eng 7.920 Leit, déi kuerz schaffen an domat manner verdéngen - dat sinn der eng 400 méi wéi nach am Februar.

Vun de knapp 120 Entreprisen, déi kuerz schaffe loossen, kommen der 45 aus dem Bausecteur, dee jo an enger konjunktureller Kris ass.

Am November gouf iwwerdeem an engen 60 Betriber kuerz geschafft, hei waren eng 3.150 Leit och reell am Chômage partiel.

Comité de conjoncture du 26 février 2024

Communiqué par : ministère de l'ÉconomieLe Comité de conjoncture s'est réuni en date du 26 février 2024, sous la présidence du ministre de l'Économie, des PME, de l'Énergie et du Tourisme, Lex Delles et du ministre du Travail, Georges Mischo.

Lors de sa séance, le Comité de conjoncture a tout d'abord analysé la situation conjoncturelle nationale et celle du marché du travail du mois de janvier 2024.

Des informations plus détaillés concernant ces sujets sont disponibles sur les sites internet de l'ADEM, du Statec et de la Banque centrale du Luxembourg.

Le Comité de conjoncture a ensuite étudié les demandes prévisionnelles de chômage partiel pour le mois de mars 2024. Le nombre de demandes introduites a augmenté de 54 unités par rapport au mois précédent. Au total, 149 entreprises ont introduit une demande prévisionnelle d'octroi de chômage partiel afin de pouvoir bénéficier des dispositions de cette mesure pour le mois précité ; la décision finale de l'attribution de ce soutien incombant au Conseil de gouvernement.

Après analyse des dossiers soumis, le Comité de conjoncture a statué favorablement sur 118 demandes. Parmi ces demandes, 98 relèvent de source conjoncturelle dont 45 relèvent du secteur de la construction (code NACE 42.100-Construction de bâtiments résidentiels et non-résidentiels et 43.1- démolition et préparation des sites), 11 relèvent de source structurelle, c'est-à-dire qu'elles sont liées à un plan de maintien dans l'emploi, 9 demandes sont motivées par un lien de dépendance économique. Le nombre de salariés concernés s'élève à 7.920 emplois équivalent temps plein (ETP) contre 7.514 le mois précédent.

Ces chiffres sont indicatifs et concernent le nombre prévisionnel des salariés impactés, ils ne représentent donc pas un indicateur concret de la situation conjoncturelle. C'est pourquoi le Comité de conjoncture renseigne aussi le nombre de salariés ayant effectivement bénéficié de la mesure. Ce bilan peut se faire 3 mois après les demandes prévisionnelles faites en amont. En effet, une fois une demande prévisionnelle avisée favorablement, les entreprises disposent de 2 mois pour introduire un décompte des heures réellement chômées auprès de l'ADEM.

Concernant donc, les demandes de chômage partiel pour le mois de novembre 2023, avisées lors du comité du mois de septembre 2023, sur les 85 demandes prévisionnelles avisées favorablement, 61 d'entre elles ont effectivement eu recours au chômage partiel, dont 1 dossier reste à l'heure actuelle toujours en cours d'instruction ; portant par conséquent le nombre de dossiers acquittés à 60.

Au total, de ces 60 décomptes, sur 8.153 bénéficiaires annoncés prévisionnellement pour le mois de novembre 2023, actuellement 3.151 salariés, contre 2.610 au mois d'octobre 2023, ont réellement chômé. Cela représente 601 ETP.

Les heures réelles chômées déclarées du mois de novembre 2023 s'élèvent à 104.014, contre 100.198 le mois précédent (septembre 2023).

Le coût pour le fonds pour l'emploi pour le mois de novembre 2023 s'élève à 2.840.000 euros, contre 1.979.000 euros en octobre 2023.

Par ailleurs, le Comité de conjoncture a annoncé 3 plans de maintien dans l'emploi dont 1 avisé favorablement et 2 deux d'entre elles restent en suspens.

La prochaine réunion du comité de conjoncture aura lieu le lundi, 25 mars 2024.