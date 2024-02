Wéi d'Police mellt, koum et en Dënschdeg am Nomëtteg zu engem Iwwerfall an der Rue Klensch zu Beetebuerg.

Éischten Informatiounen no gouf d'Affer vum Täter ugeschwat an opgefuerdert, den Handy erauszerécken. Dat huet d'Affer refuséiert, gouf doropshi menacéiert a krut den Handy aus dem Grapp gerappt. Kengem ass eppes geschitt. Eng direkt ageleete Sichaktioun war negativ an Ermëttlunge goufe lancéiert.