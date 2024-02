Am Retail Report gëtt den Eenzelhandel, den Horeca-Secteur an de Liewensmëttelhandel vun 2019 un analyséiert.

Op Basis vun den Donnéeën, déi am Rapport gesammelt ginn, gëtt d’Situatioun am Eenzelhandel ënnersicht. Wat ass d’Evolutioun vun de Surfaces commerciales, wat d’Entwécklung vun den eenzele Branchen a wou befanne se sech geografesch?

Retail Report - Reportage vum Diana Hoffmann

En général kann ee soen, dass d’Verkaafsfläch an de leschte 4 Joer liicht an d’Luucht gaangen ass, huet de Wirtschaftsminister Lex Delles ënnerstrach. Dat vun 1,67 Metercarré pro Awunner op 1,68 Metercarré. D’Gesamtsurface läit bei 1,11 Millioune Metercarré.

© Eric Ebstein © Eric Ebstein © Eric Ebstein © Eric Ebstein Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

A wéi enge Branchen et dann e Réckgang an de leschte 4 Joer gouf a wéi eng gewuess sinn, gouf och am 2. Retail Rapport festgehalen. Et gëtt 73 Kleeder-Geschäfter manner (-9,9%), 9 Metzleren (-8,8%) an 11 Bäckere (-4,3%) si verschwonnen. Besonnesch huet et an de leschte Joren och d’Caféen a Bare getraff, mat engem Réckgang vun 8 Prozent, wat awer 63 Lokaler waren.

Beräicher, déi gewuess sinn, ass de Bricolage. 38 Baumäert sinn dobäi komm (22,5%), dat mat enger Surface vun 13.000 Metercarré. Ma och Gaardenzentere sinn ëmmer méi gefrot ginn, sou wéi och Sportsgeschäfter. Restaurante koumen der 18 dobäi (1,5%), ma d'Fastfood-Restaurante si mat engem Plus vun 79 (28,9%) schonn e ganzt Stéck méi ginn.

An der Alimentatioun hätt een an alle Beräicher e staarke Wuesstem, erkläert den Tom Baumert, Direkter vun der Luxembourg Confederation. D’Fläch géing hei méi staark zouhuelen, wéi d’Populatioun. Besonnesch spezialiséiert Geschäfter komme gutt un, wéi beispillsweis Téi- oder Knipperchersbutteker. Hei gëtt et zanter 2019 en Zouwuess vun 78,9 Prozent, wat 60 Geschäfter méi sinn. Bei de Biobutteker ginn et der dann 8 méi (27,6%) a Geschäfter, déi international Produite verkafen, sinn et der 15 méi (19,2%). Dobäi koumen 19 Supermarchéen (4,9%).

De Carlo Thelen, Generaldirekter vun der Chambre de Commerce huet drop higewisen, dass vill Entreprisen an de leschte Jore Rentabilitéitsprobleemer kritt hätten. Méiglecherweis hunn zum Beispill Caféen och ugefaangen, eppes Klenges z’iessen z’offréieren. Geschäfter si villäicht op eng Bio-Offert gewiesselt.

Dem Carlo Thelen gëtt d’Confiance vun de Commerçanten dann ze bedenken. Am 2. Semester 2023 gouf am Baromètre de l’économie festgehalen, dass d’Commerçante pessimistesch sinn. An der Industrie an an der Konstruktioun gëtt hire Pessimismus esouguer nach iwwertraff. Wann d’Vertraue géing feelen, géinge keng Investissementer méi gemaach ginn. Net an d’Digitalisatioun an net an déi energeetesch Transitioun.

Donieft gouf op der Pressekonferenz och nach localyze.lu nach eng Kéier promouvéiert. Mat dësem Cadastre de commerce kënnen zum Beispill Gemengen dovunner profitéieren, hire Commerce z’optimiséieren. 135 Entreprisë sinn hei schonn ageschriwwen. Bis elo konnte sech Leit aus de Beräicher Commerce, Handwierk an Horeca hei berode loossen. Antëscht gouf de Site och fir Servicer, Institutiounen an d'Press opgemaach.

Hei dat offiziellt Schreiwes

Communiqué : Le «Retail Report 2024», l'outil d'observation et d'analyse du commerce de détail au Luxembourg (28.02.2024)

Le «Retail Report 2024», l'outil d'observation et d'analyse du commerce de détail au Luxembourg (28.02.2024)

Communiqué par : ministère de l'Économie / Luxembourg Confederation / Chambre de commerce

En date du 28 février 2024, Lex Delles, ministre de l'Économie, des PME, de l'Énergie et du Tourisme, Carlo Thelen, directeur général de la Chambre de Commerce, et Tom Baumert, président du GIE Observatoire national des PME et directeur de Luxembourg Confederation, ont présenté le « Retail Report 2024 ». Ce rapport fournit des informations globales sur le commerce de détail, sa structure ainsi que sa distribution géographique. Il apporte en outre de nouvelles conclusions sur le développement du commerce de détail. Le « Retail Report 2024 » met ainsi en évidence trois observations clés sur la situation commerciale du Luxembourg:

1. À la fin du troisième trimestre de l'année 2023, la surface commerciale totale de l'ensemble des commerces étudiés au Grand-Duché s'élevait à près de 1,11 million de m2, ce qui équivaut à une surface commerciale de 1,67 m2 pour chacun des 661.000 habitants du pays. Les chiffres montrent également que l'évolution des surfaces de vente (+5,2 %) suit progressivement celle de la population (+5,5 %) depuis le début de la collecte des données en 2019. Les chiffres les plus récents sont plutôt l'expression d'un équilibre entre l'offre et la demande. En comparaison annuelle entre 2022 et 2023, tant le commerce de détail classique que le secteur de l'Horeca ont fait preuve d'une relative robustesse en termes de nombre d'entreprises, sans changement majeur.

2. Concernant le commerce de détail alimentaire, qui fait l'objet d'une attention particulière dans cette deuxième édition du « Retail Report » (voir chapitre 9), des tendances intéressantes peuvent également être observées. Depuis le début de la collecte de données en 2019, le commerce de détail alimentaire dans son ensemble a connu une croissance continue du nombre de points de vente et de surfaces de vente, qui a même devancé la croissance démographique. Parmi toutes les formes opérationnelles, la catégorie des « supermarchés hard-discount » a connu depuis 2019 une croissance supérieure à la moyenne de près de 20 %, et leurs surfaces de vente ont même augmenté de plus de 35 %. Les magasins d'alimentation proposant un assortiment international (+19,2 % de points de vente) ainsi que les magasins alimentaires spécialisés (+19,7 %) sont les autres « gagnants » du secteur.

3. Depuis 2019, on constate toutefois un léger recul de l'activité de vente au détail dans les centres-villes du pays. Les chiffres révèlent qu'il y a une tendance à la réaffectation des surfaces de vente classiques en surfaces utilisées avant tout par le secteur des services et de l'Horeca. Cette évolution s'est accompagnée d'une diminution du poids relatif du commerce de détail (de 41,6 % en 2019 à 37,5 % fin 2023) par rapport aux autres secteurs économiques dans les centres-villes. Cette tendance n'est pas spécifique au Luxembourg, mais s'observe fréquemment dans le contexte européen. Ce changement structurel est également l'expression d'une multifonctionnalité croissante des centres-villes en tant qu'espaces de découverte.

Lex Delles, ministre de l'Économie, des PME, de l'Énergie et du Tourisme a souligné dans ce contexte que « les commerces locaux animent nos communes et nos centres-villes, contribuent à leur attractivité et peuvent ainsi améliorer la qualité de vie. Dans ce contexte, une gestion pro-active du développement du commerce de détail joue un rôle de plus en plus important afin de promouvoir une offre attractive et dynamique et de s'assurer que les points de vente physiques restent un élément vital de nos centres-villes. Dans ce cadre, le Retail Report nous permet de comprendre, accompagner et façonner activement les évolutions du commerce de détail. Il nous est ainsi possible de préparer les entreprises au changement, d'encourager l'entrepreneuriat et de dynamiser l'économie. L'édition 2024 de ce rapport souligne d'ailleurs que la surface de vente par habitant est restée stable pendant les quatre dernières années, ce qui reflète un environnement sain. »

L'outil « localyze.lu » porte ses fruits et permet de réduire les risques liés à la location à long terme pour les commerçants. Dans ce contexte, tous les commerçants, restaurateurs et entreprises du Luxembourg intéressés, ont désormais la possibilité de s'inscrire sur le service « Localyze.lu » de Luxembourg Confederation afin de bénéficier d'une analyse détaillée de leur emplacement.

Grâce aux données cadastre, « Localyze.lu » peut fournir des informations pertinentes sur la concurrence du secteur d'activité, mais aussi mettre à disposition des statistiques sur l'évolution nationale et régionale du secteur depuis 2019, avec également une carte interactive pour mieux comprendre la situation actuelle de la concurrence. En outre, le commerçant disposera d'une série de données sociodémographiques complémentaires pour mieux évaluer le potentiel de nouveaux sites commerciaux.

Le « Retail Report » et Localyze.lu sont des axes d'action centrales du Pakt Pro Commerce, une initiative politique lancée en avril 2016. Celle-ci a pour but de dynamiser et soutenir le développement du commerce local à travers une série d'actions pratiques. Il s'agit par conséquent d'un outil stratégique majeur pour orienter la politique à mener.