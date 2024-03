Am Budgetsprojet, dee wéinst dem Regierungswiessel just d'Méint Mee bis Dezember deckt, spigelt sech och d'Upassung vum Barème u 4 Indextranchen erëm.

Donieft stinn och déi schonn annoncéiert Mesurë fir de Bau an den Invest am Logement unzekuerbelen dran.

Allgemeng setzt de Budgetsprojet op "Mutt an Zouversiicht, net op Angscht a Verdross", esou de Gilles Roth a senger éischter Budgetsried als neie Finanzminister.

D'Akzisen um Tubak ginn an d'Luucht. Dat ass eng nei konkret Mesure, déi am Budgetsprojet fir dëst Joer steet, deen de Finanzminister Gilles Roth e Mëttwoch de Moien an der Chamber deposéiert huet. Déi Hausse soll ëm 2,7% sinn an deemno der Kompetitivitéit vun der Industrie an deem Beräich net schueden. Donieft sinn nei Akzisen op aneren Tubaksproduite virgesinn, ewéi E-Zigaretten oder Nikotin-Säckelcher.

Haten d'Administratioune viru puer Méint nach e Budgetsdefizit vun 3,6 Milliarden Euro beim Zentralstaat virausgesot, also ouni Gemengen a Sozialkeesen, esou géing deen Defizit elo schonn ëm 1,6 Milliard méi niddreg leien. De Gilles Roth huet confirméiert, wat hie virun zwou Wochen hei op RTL als éischt schonn annoncéiert hat: D’Spuerefforte wiere bei de lafenden Ausgaben, de Fonctionnementskäschte gemaach ginn. Esou géing d'Zuel vun Neiastellunge beim Staat héich bleiwen, mee klamme manner séier ewéi an der Vergaangenheet. De gréissten Zouwuess wier bei der Police, an der Educatioun an an der Arméi.

Rapporter fir de Budgetsprojet ass d'CSV-Deputéiert Diane Adehm. D'Chamber stëmmt da viraussiichtlech de 25. Abrëll iwwert de Budget of.

De Budgetsdepot ass nach amgaangen. Méi Detailer geschwënn.