Et géingen nach wichteg Detailer feelen, fir ze verstoen, wéi de Plang vun der Regierung soll ëmgesat ginn.

Fir d'ADR gëtt net genuch gespuert. De Fraktiounschef Fred Keup huet vun engem Budget vum Minus an ouni Ambitioune geschwat. Et wier enttäuschend, dass eng Scholdepolitik op Käschte vun den nächste Generatioune géing gemaach ginn. Et kéint een duerch de Budget net gesinn, wou dës Regierung d'Land histeiert, esou nach de Fred Keup.

Wann dovunner geschwat gëtt, dass Lëtzebuerg e Land vun der Mëttelschicht ass, dierf een net vergiessen, dass et awer och aner Leit ginn, wéi elengerzéiend Elteren, déi de Mindestloun verdéngen. Dat sot d'LSAP-Fraktiounscheffin Taina Bofferding. Si huet bedauert, dass d'Kanneraarmut guer net ugeschwat ginn ass an och, wat d'Aarmut allgemeng ugeet, keng konkret Mesurë genannt goufen.

Och den Deputéierten David Wagner vun Déi Lénk bedauert, dass de soziale Volet net méi Plaz krut an der Presentatioun. Besonnesch, wat de Logement ugeet, géing déi heite Regierung den "Service minimum" virgesinn. De Rescht géing dem Privatsecteur iwwerlooss ginn.

"De Wollef am Schofspelz" ass den Titel, deen déi gréng Deputéiert Sam Tanson der Presentatioun vum Budget géing ginn. Well vu manner Staatsschold a manner Depensë geschwat gëtt, mee op der anerer Säit e wichtegen Deel vun de Recetten, nämlech d'Betribssteieren, solle reduzéiert ginn. Et géing ee sech froen, ob den Deputéierten net alles gesot géing ginn oder wéi déi Rechnung soss soll opgoen.

De Piraten-Deputéierte Sven Clement fäert, dass nach e Revirement wäert kommen. Virun den EU-Wale wier et fir hie kloer, dass keng grouss Spuermoossname géingen ugekënnegt ginn. D'Austeritéit kéint da fir d'nächst Joer geplangt sinn.