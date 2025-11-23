CGDIS
Auto rennt a wëllt Déier, Feier an onbewunntem Haus
Am Laf vum Sonndegowend gouf et fir d'Rettungsekippe vum CGDIS ënnerschiddlech Asätz uechter d'Land.
Um 18.39 war op der N13 tëschent Garnech an dem Wandhaff en Auto mat engem wëllen Déier zesummegestouss, dobäi ass eng Persoun blesséiert ginn. D'Rettungsekippe vu Mamer a Koler waren am Asaz.
D'Pompjeeë vu Mamer waren da kuerz no 19 Auer an d'Rue Anna Lindh geruff ginn, dat wéinst Dampentwécklung an engem Haus.
Um 22.09 Auer war et dann e Feier an engem onbewunnten Haus zu Bäreldeng an der Lëtzebuerger Strooss. Blesséierter gouf et bei béide Pompjeesasätz keng.
