RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Invité vun der Redaktioun (29. Juli)Alain Reuter, Chef vun der Pensiounskeess

François Aulner
En Donneschdeg de Moien ass d'Pensiounsdebatt Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Update: 30.07.2026 05:59

D'Ëmsetze vun den Upassungen um Pensiounssystem huet fir Kappzerbrieches fir d'Pensiounskeess gesuergt. D'Chamber huet Enn d'lescht Joer ënnert anerem eng Hausse vun de Cotisatioune vu 24 op 25,5 %, eng progressiv Hausse vun der Cotisatiounsdauer an eng nei progressiv Pensioun gestëmmt.

Huet d'CNAP e gutt halleft Joer méi spéit Léisunge fonnt? Wéi vill finanzielle Spillraum respektiv Zäit huet d'Pensounskeess duerch d'Upassunge gewonnen?

Dat froe mir de Chef vun der Pensiounskeess, den Alain Reuter, en Donneschdeg de Moien hei op RTL. Mir froen hien och, ewéi d'Projektioune vum Pensiounssystem ausgesinn a wat hie sech vun der nächster Pensiounsdebatt erwaart.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.

Am meeschte gelies
Mat 59 vu 60 de Premièresexame gerockt
"Ech hunn dat Resultat net direkt komme gesinn"
Video
Fotoen
32
Weider Hëtztwell am ganze Land
Alerte jaune bis en Donneschdeg de Mëtteg 12 Auer verlängert
Fotoen
Schlëmmeres verhënnert
Employéeë vun Offallentsuergungsfirma läsche Feier tëscht Munneref a Réimech
11
Bëschbränn a Frankräich
Lëtzebuerg schéckt e Läschfliger a Pompjeeën an déi franséisch Gironde
Audio
Fotoen
11
Bëschbränn an der Gironde
D'Geschicht hannert der Foto vun de Vacancieren ënnert hirem Sonneprabbeli
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Schlëmmeres verhënnert
Employéeë vun Offallentsuergungsfirma läsche Feier tëscht Munneref a Réimech
11
Post Finance confirméiert
Op der Eboo-App ginn et weider Problemer mat de Virements instantanés sortants
En Vue vum "Earth Overshoot Day"
Aktioun vu Votum Klima um Findel
6
Den 21. August geet et lass
D'Schueberfouer annoncéiert sech schonn um Lampertsbierg
Video
Fotoen
Nei Arnaque
Leit kréien ugeruff a gesot, et géif e Mandat d‘arrêt géint si ginn
Groussasaz
14 Beamten an zwee Hënn weise Presenz op der Stater Gare
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.