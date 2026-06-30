Invité vun der Redaktioun (30. Juni)Alexander Flassak, CEO vu Lux-Airport

Um Findel huet een ganz vill Passagéier- a Cargo-Aktivitéiten plus d'Sportfligerei, awer nëmmen eng Pist. Kleng Tëschefäll, wéi de rezente Crash vun engem Sportfliger, hunn dann direkt zolidd Repercussiounen op de Fluchtrafic. Dat huet de Generaldirekter vun Lux-Airport, Alexander Flassak, am RTL-Interview en Dënschdeg de Mueren erkläert.
Et kënnt awer keng nei Pist bäi. Am Masterplang wéi sech de Fluchhafe soll entwéckelen, ass just eng Renovatioun vun der aktueller Pist virgesinn, grad ewéi den Ausbau an e Moderniséiere vun den Terminalen, déi an de Spëtzenzäiten un hir Grenzen stoussen.
D'Sportfligerei soll laangfristeg awer net méi Deel vum Fluchhafen sinn. Sportfligerei wier wichteg, mä d'Coexistenz schwiereg, esou de Chef vun Lux-Airport Alexander Flassak, deen dowéinst begréisst, datt eng aner Plaz fir d'Sportfligerei gesicht gëtt.
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