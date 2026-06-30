RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Invité vun der Redaktioun (30. Juni)Alexander Flassak, CEO vu Lux-Airport

Carine Lemmer
En Dënschdeg de Moie war de Lëtzebuerger Fluchhafen Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Update: 30.06.2026 08:39
Invité vun der Redaktioun: Alexander Flassak
Den Invité vun der Redaktioun vu méindes bis freides moies géint 8h00 am Studio vun RTL Radio Lëtzebuerg.

Um Findel huet een ganz vill Passagéier- a Cargo-Aktivitéiten plus d'Sportfligerei, awer nëmmen eng Pist. Kleng Tëschefäll, wéi de rezente Crash vun engem Sportfliger, hunn dann direkt zolidd Repercussiounen op de Fluchtrafic. Dat huet de Generaldirekter vun Lux-Airport, Alexander Flassak, am RTL-Interview en Dënschdeg de Mueren erkläert.

Et kënnt awer keng nei Pist bäi. Am Masterplang wéi sech de Fluchhafe soll entwéckelen, ass just eng Renovatioun vun der aktueller Pist virgesinn, grad ewéi den Ausbau an e Moderniséiere vun den Terminalen, déi an de Spëtzenzäiten un hir Grenzen stoussen.

D'Sportfligerei soll laangfristeg awer net méi Deel vum Fluchhafen sinn. Sportfligerei wier wichteg, mä d'Coexistenz schwiereg, esou de Chef vun Lux-Airport Alexander Flassak, deen dowéinst begréisst, datt eng aner Plaz fir d'Sportfligerei gesicht gëtt.

Invité vun der Redaktioun: Alexander Flassak

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.

Suivi vum Virfall mat der Antonov AN2
Eng technesch Analys soll Kloerheet bréngen
Fédération Aéronautique Luxembourgeoise
Zukunft vum Findel: FAL fuerdert eng sachlech Debatt

Am meeschte gelies
Eng Persoun festgeholl
27 Joer ale Mann dout an Haus zu Märel fonnt
Motiv soll Suergerechtssträit sinn
Niedersachsen: Sechs Doudeger no Schéisserei a Foyer fir jonk Mammen
Video
"Natierlech hunn ech dat net gesot!"
Lydie Polfer dementéiert Ausso géint Begréngung vun der Stad
Video
Fotoen
22
No Brand a Grondschoul
15 Panini-Albumen ewechgeheit, esou kënnt Dir hëllefen
Presuméierten Täter op der Flucht
Dräi Blesséierter bei Explosioun zu Monaco, zwee dovu schwéier
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Gemeng Käerjeng deelt mat
Gemengeconseiller Josy Hames ass am Alter vun 73 Joer gestuerwen
0
Innovativ Landwirtschaft
Aqua- and Hydroponik: Horizon Farms iwwerhëlt Greiweldenger Entreprise Fësch Haff
Fotoen
0
Rapport fir Budgetskontrollkommissioun ugeholl
Orientatiounsdebatt zu Léieren aus dem Large Scale Testing am Hierscht dëst Joer
Audio
6 Blesséierter
Vill Accidenter um Méindeg den Owend, Rettungshelikopter huet zu Aasselbuer mussen an den Asaz
LuxExpo Open-Air Concerten
Verbessert Sécherheetskonzept, Preparatiounen am Timing
Video
Fotoen
3
Verstouss géint Decisioun vun EZB
BIL muss Geldstrof vun 3,255 Milliounen Euro bezuelen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.