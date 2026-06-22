RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Suivi vum Virfall mat der Antonov AN2Eng technesch Analys soll Kloerheet bréngen

Diana Hoffmann
Eng 5.200 Passagéier ware jo e Sonndeg vu Retarden, Ëmleedungen an Annulatiounen um Flughafe Findel concernéiert.
Update: 22.06.2026 18:34
©
CGDIS / CIS Findel

En Oldtimer Fliger, d’Antonov AN2, hat kuerz viru 17 Auer e Sonnden de Mëtteg en Accident op der Start- a Landebunn vum Findel. Blesséiert gouf awer keen. Wéi et schéngt soll d'Fuerwierk gebrach gewiescht sinn, sou dass de Fliger net méi konnt gesteiert ginn, erkläert den Direkter vu Lux-Airport, den Alexander Flassak. Bis d'Pist nees opgaangen ass, huet et dräi Stonne gedauert.

Suivi vum Virfall mat der Antonov AN2 - Reportage Diana Hoffmann

Dat wichtegst, den 10 Passagéier an dem Pilot, sou wéi dem Co-Pilot, wier näischt passéiert, seet den Direkter vu Lux-Airport, den Alexander Flassak. Nom Accident wier et dorëm gaangen, d’Pist nees esou séier wéi méiglech fräi ze kréien: "Die Enquête technique muss erst das Flugzeug freigeben. Dann muss vom CGDIS geschaut werden, wie das Flugzeug geborgen werden kann. Und das nimmt dann, so wie gestern, drei Studen in Anspruch bis alles beseitigt ist. Bei Start und Landebahn inspiziert wurde, alles gereinigt und der Flugbetrieb wieder sicher möglich ist."

Wat zum Accident ka gefouert hunn, do wollt den Alexander Flassak net spekuléieren. Eng technesch Analyse géing hei Kloerheet bréngen. De Pilot vun der Antonov, deen dës Maschinn scho géing zanter 15 Joer fléien, huet RTL géigeniwwer vu Säitewand geschwat, deen dozou gefouert hätt, dass den Train mam lénke Pneu ageknéckt wier an de Flillek op der Pist opgeschloen ass. En Incident, dee Repercussiounen op 5.200 Passagéier, 1/3 vun alle Fluchpassagéier vun e Sonnden um Findel, hat.

Den Direkter vu Luxair, de Gilles Feith, schwätzt vu geschat 200.000 Euro Schued, déi der Airline duerch Hotelskäschten an Ëmbuchungen entstane sinn. Iwwer 3.500 Luxair Passagéier a 44 Fligere ware betraff.

Wisou awer nach Fliger hunn däerfte starten, mee net landen, hätt dru geleeën, dass een net déi ganz Pist zur Verfügung gehat hätt, seet den Direkter vu Lux-Airport: "Da gibt es operative Einschränkungen und die müssen wir im Nachhinein aufarbeiten und schauen was man zukünftig verbessern kann. Aber trotzdem haben wir glaube ich aus der Situation gestern das best mögliche gemacht."

Den Accident vun e Sonnden war awer net deen éischte vun där Zort. Sou gesäit een de Mix vun der privater an der kommerzieller Fligerei um Findel, wéinst dem staarke Verkéiersopkommes, ëmmer méi kritesch: "Die Koexistenz am Flughafen Findel wird immer schwieriger. Wir hatten im November letzten Jahres eine starke Beeinträchtigung des Flugverkehres durch die Havarie eines Sportflugzeuges und jetzt gestern schon wieder. Und wir sehen auch, das sind riesige Auswirkungen in den 3 Stunden."

Laangfristeg wier kloer, dass et keng Sportfligerei méi soll um Findel ginn. Dat wier och esou am Masterplan fir d’Zukunft vum Flughafe Findel festgehalen: "Wir sind gar nicht gegen die Sportfliegerrei. Wir möchten gerne, dass dieses Hobby und dieser Sport beibehalten werden kann. Aber es ist eben schwer vereinbar mit den grossen Cargo-Maschinen, mit den Verkehrsflugzeugen, mit dem starken Wachstum am Flughafen Findel. Wir sehen dass es immer schwieriger wird und auch kleinere Störungen wirklich riesige Auswirkungen haben."

All Fliger, och Privatfliger, deen e Flughafen däerf ufléien hätt dann eng Lizenz a wier op d’Verkéierssécherheet gepréift. Och wann de verongléckte Fliger, aus der Zäit nom 2. Weltkrich, a Polen ugemellt wier, wier et hei zougelooss, a wier um Findel stationéiert.

Den Direkter vu Lux-Airport, den Alexander Flassak, huet dann och nach betount, dass bei der Inspektioun vun der Start- a Landebunn nom Accident keng Schied un der Pist konnte festgestallt ginn. Hien verweist op de Rapport deen elo erstallt gëtt, dee wäert Kloerheet iwwert d'Ursaach vum Accident bréngen.

Brochlandung um Findel
44 Flich waren duerch d'Konsequenze vum Crash direkt betraff, esou de Gilles Feith, CEO vun der Luxair

Am meeschte gelies
Wéinst Canicule
Militärparad um Nationalfeierdag gëtt ugepasst
Video
Fotoen
55
Wéinst der Hëtzt
Schoulen änneren de Programm, Evenementer ginn ofgesot oder verréckelt: Den Iwwerbléck
Op d'Säit gekippt
Tëscht Hierber an dem Pafebierg ass e Bus an de Summerwee geroden
Fotoen
Verschidde Medie mellen
Iran soll Friddensverhandlunge mat den USA wéinst Trump-Menacen nees verlooss hunn
Campagne "Arbres Remarquables"
Appell vun der Naturverwaltung: Mellt eis äre spezielle Bam
Video
Fotoen
4
Weider News
Den Owend um 19:30 Auer gëtt d'Ried vum Premier Luc Frieden och am Video diffuséiert.
Ried vum Premierminister
"Mir hu villes, op dat mir kënnen houfreg sinn"
Audio
Samu am Asaz
Véier Blesséierter bei dräi Accident um Méindegmëtteg
Nationalfeierdag 2026 live op RTL
De Magazin Spezial vun 19 Auer un op der Plëss
Video
Gouf zweemol op d'Plaz geruff
Police reagéiert op Kritik no Doudesfall vu Mann op der Gare
Direkter vun der Santé am Interview
Vill drénken, d'Sonn vermeiden an op vulnerabel Persounen oppassen
Video
Audio
1
Nationalfeierdag 2026 live op RTL
Dat grousst Freedefeier an der Stad vun 23 Auer un am Livestream
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.