RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Keng Gefor, datt et sech ausbreetAm Rollengergronn hat eng Roulotte an enger Wiss gebrannt

RTL Lëtzebuerg
Op Videomaterial ass z'erkennen, datt vun der Roulotte, déi an enger Wiss am Rollengergronn stoung, net méi vill iwwreg ass.
Update: 25.02.2026 21:03
Roulotte a Brand am Rollengergronn
E Mëttwoch am Nomëtteg goufen d’Stater Pompjeeën op e Feier geruff.

D’Stater Pompjeeë waren e Mëttwoch am spéiden Nomëtteg an d’Rue Nicolas Ries an de Rollengergronn geruff ginn, well hei eng Roulotte a Flame stoung. D’Rettungsekippe ware séier op der Plaz a konnten d’Feier ënner Kontroll bréngen. Gefor, datt sech d’Flamen awer ausbreeden hätt net bestanen.

Am meeschte gelies
Kee mam Auto mathuelen
Police sicht no Accident zu Rammerech no Zeien a flüchtegem Chauffer
Video
Fotoen
Invité vun der Redaktioun (25. Februar) - Dr. Gérard Schockmel
"Mir si Schlusslicht bei der Weiderbildung vun den Dokteren"
Video
Audio
38
Vum Uruff bis bei den Asaz
Wéi déi nei Zentral vum 113 funktionéiert
Video
Fotoen
5
Wilmes-Affär
Expertin vum Ministère wier déi bescht, sou d'Martine Deprez
Video
Kläpperei am Michel Lucius
14 Joer jonk Schülerin mat Messer blesséiert, mannerjäreg presuméiert Täterin koum op Schraasseg
Weider News
Keng Zich tëscht Éiter a Wecker
Auto ass op de Schinnen zu Rued-Sir stieche bliwwen
Studiendirekter op der Uni.lu
KI an der Schoul ass esouwuel eng Chance wéi och eng Erausfuerderung
Video
Fotoen
0
Lëtzebuerg weider ënnert dem EU-Duerchschnëtt
Verbessert Stroossesécherheet bleift eng Erausfuerderung
Video
3
Weider Hausse vun CO2-Steier?
Vun 2028 u setzt Lëtzebuerg den europäeschen Emissiounhandel-System ëm
Wéinst Banalisatioun vu Pedophilie vun Amazon erofgeholl ginn
Parquet erënnert, datt ee sech strofbar mécht, wann een dëst Buch keeft
Serie "Mir, am Sozialen"
Emma Fanczalsk (HUT): “Manner Stigmatiséierung wier méiglech, wann de Sans-Abrisme méi thematiséiert géif ginn”
Video
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.