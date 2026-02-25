Keng Gefor, datt et sech ausbreetAm Rollengergronn hat eng Roulotte an enger Wiss gebrannt
Op Videomaterial ass z'erkennen, datt vun der Roulotte, déi an enger Wiss am Rollengergronn stoung, net méi vill iwwreg ass.
Roulotte a Brand am Rollengergronn
E Mëttwoch am Nomëtteg goufen d’Stater Pompjeeën op e Feier geruff.
D’Stater Pompjeeë waren e Mëttwoch am spéiden Nomëtteg an d’Rue Nicolas Ries an de Rollengergronn geruff ginn, well hei eng Roulotte a Flame stoung. D’Rettungsekippe ware séier op der Plaz a konnten d’Feier ënner Kontroll bréngen. Gefor, datt sech d’Flamen awer ausbreeden hätt net bestanen.