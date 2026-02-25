Invité vun der Redaktioun (25. Februar)Dr. Gérard Schockmel, Dokter an DP-Deputéierten

Hien ass Dokter a sëtzt fir d’DP an der Chamber. An hie kritiséiert schonn zanter Joren, datt net genuch fir d’Qualitéits- a fir d’Patientesécherheet an de Spideeler gemaach gëtt. Den Dr. Gérard Schockmel ass e Mëttwoch de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.
Hie fuerdert ënnert anerem, datt all Behandlungen dokumentéiert ginn, mat méigleche Komplikatiounen. Och am Kontext vum suspendéierten Orthoped froe mer de liberalen Deputéierten, wéi wäit d’"Liberté thérapeutique” däerf goen, ob d’Supervisioun an de Spideeler wäit genuch geet a firwat hie mengt, datt Lëtzebuerg bei der Weiderbildung vun den Dokteren d’Schlussliicht an Europa ass.
