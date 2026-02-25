RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Wéinst Banalisatioun vu Pedophilie vun Amazon erofgeholl ginnParquet erënnert, datt ee sech strofbar mécht, wann een dëst Buch keeft

Marlène Clement
Eng Petitioun mat iwwer 60.000 Ënnerschrëften hat Amazon opgeruff, d'Buch aus der Vente ze huelen, mam Argument, de Roman géing Pedokriminalitéit a sexuell Iwwergrëffer op Mannerjäreger banaliséieren.
Update: 25.02.2026 18:14
© Amazon

Persounen, déi kannerpornographescht Material kafen, besëtzen oder consultéieren, riskéieren eng Prisongsstrof vu bis zu dräi Joer an eng Geldstrof vu bis zu 50.000€, dorunner erënnert de Parquet um Mëttwoch an engem Communiqué.

Hannergrond ass déi rezent Polemik a Frankräich ronderëm ee Buch mam Titel “Corps à cœur”.

Eng Petitioun mat iwwer 60.000 Ënnerschrëften hat Amazon opgeruff, d’Buch aus der Vente ze huelen, mam Argument, de Roman géing Pedokriminalitéit a sexuell Iwwergrëffer op Mannerjäreger banaliséieren.

Amazon huet d’Buch um Dënschdeg den Owend vu senger Online-Plattform zeréckgezunn.

D’Schreiwes vum Parquet

Communiqué du parquet de Luxembourg en relation avec la publication d’un livre à connotation pédopornographique

(25.02.2026)

Le parquet de Luxembourg tient à rappeler que, conformément aux dispositions du Code pénal applicable au Luxembourg, est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou tout autre support à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs.

Le ministère public souligne que la simple acquisition, ainsi que la détention de tels supports tombent sous le coup de la loi pénale luxembourgeoise, indépendamment du fait que ces contenus aient été retirés de la vente ou de la diffusion ultérieurement.

Dans ce contexte, il y a lieu d’attirer l’attention sur un ouvrage intitulé « Corps à cœur », autopublié et attribué à Jessie Auryann, susceptible de comporter des contenus explicites de nature pornographique mettant en scène des mineurs. Selon les informations disponibles, la diffusion de cet ouvrage aurait été récemment retirée d’une plateforme de vente en ligne, en l’espèce Amazon.

Le retrait d’un ouvrage d’une plateforme commerciale ne fait toutefois pas obstacle à l’application de la loi pénale. Toute personne ayant commandé ou détenu un tel ouvrage est susceptible d’engager sa responsabilité pénale.

La protection des mineurs constitue une priorité absolue des autorités judiciaires. Le parquet réaffirme sa vigilance constante et invite toute personne disposant d’informations relatives à des faits susceptibles de constituer des infractions au détriment de la protection de la jeunesse à en informer immédiatement les services compétents

https://justice.public.lu/fr/famille/protection-jeunesse.html

Am meeschte gelies
Vum Uruff bis bei den Asaz
Wéi déi nei Zentral vum 113 funktionéiert
Video
Fotoen
5
Fréier Gemeng Houschent
Den Éierebuergermeeschter Léon Faber ass dout
0
Invité vun der Redaktioun (25. Februar) - Dr. Gérard Schockmel
"Mir si Schlusslicht bei der Weiderbildung vun den Dokteren"
Video
Audio
36
Wilmes-Affär
Expertin vum Ministère wier déi bescht, sou d'Martine Deprez
Reuniounen am Aarbechtsministère
Aus de Bipartitte gëtt (elo) nach keng Tripartite
Video
Audio
Weider News
Weider Hausse vun CO2-Steier?
Vun 2028 u setzt Lëtzebuerg den europäeschen Emissiounhandel-System ëm
Serie "Mir, am Sozialen"
Emma Fanczalsk (HUT): “Manner Stigmatiséierung wier méiglech, wann de Sans-Abrisme méi thematiséiert géif ginn”
Video
Fotoen
AG vun de Forainen
AG Forainen
Tëscht 35 a 40 Lëtzebuerger Forains-Familljen ginn et nach, gréisst Evenement bleift d'Fouer
E Samschdeg si Walen
Déi nei national Elterevertriedung gëtt gewielt
Fra erwiergt an a Bësch verstoppt
Mann no Mord zu Dummeldeng zu liewenslaanger Prisongsstrof verurteelt
D'Gebailechkeete vum Lycée Michel Lucius um Lampertsbierg.
Kläpperei am Michel Lucius
14 Joer jonk Schülerin mat Messer blesséiert, mannerjäreg presuméiert Täterin koum op Schraasseg
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.