Persounen, déi kannerpornographescht Material kafen, besëtzen oder consultéieren, riskéieren eng Prisongsstrof vu bis zu dräi Joer an eng Geldstrof vu bis zu 50.000€, dorunner erënnert de Parquet um Mëttwoch an engem Communiqué.

Hannergrond ass déi rezent Polemik a Frankräich ronderëm ee Buch mam Titel “Corps à cœur”.

Eng Petitioun mat iwwer 60.000 Ënnerschrëften hat Amazon opgeruff, d’Buch aus der Vente ze huelen, mam Argument, de Roman géing Pedokriminalitéit a sexuell Iwwergrëffer op Mannerjäreger banaliséieren.

Amazon huet d’Buch um Dënschdeg den Owend vu senger Online-Plattform zeréckgezunn.

D’Schreiwes vum Parquet

Communiqué du parquet de Luxembourg en relation avec la publication d’un livre à connotation pédopornographique

(25.02.2026)

Le parquet de Luxembourg tient à rappeler que, conformément aux dispositions du Code pénal applicable au Luxembourg, est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou tout autre support à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs.

Le ministère public souligne que la simple acquisition, ainsi que la détention de tels supports tombent sous le coup de la loi pénale luxembourgeoise, indépendamment du fait que ces contenus aient été retirés de la vente ou de la diffusion ultérieurement.

Dans ce contexte, il y a lieu d’attirer l’attention sur un ouvrage intitulé « Corps à cœur », autopublié et attribué à Jessie Auryann, susceptible de comporter des contenus explicites de nature pornographique mettant en scène des mineurs. Selon les informations disponibles, la diffusion de cet ouvrage aurait été récemment retirée d’une plateforme de vente en ligne, en l’espèce Amazon.

Le retrait d’un ouvrage d’une plateforme commerciale ne fait toutefois pas obstacle à l’application de la loi pénale. Toute personne ayant commandé ou détenu un tel ouvrage est susceptible d’engager sa responsabilité pénale.

La protection des mineurs constitue une priorité absolue des autorités judiciaires. Le parquet réaffirme sa vigilance constante et invite toute personne disposant d’informations relatives à des faits susceptibles de constituer des infractions au détriment de la protection de la jeunesse à en informer immédiatement les services compétents

https://justice.public.lu/fr/famille/protection-jeunesse.html

