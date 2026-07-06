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Vun Interpol gesichtDrëtte Verdächtegen am Kader vun Homejacking zu Eeschwëller op Phuket festgeholl

RTL Lëtzebuerg
Nom Homejacking zu Eeschwëller am Oktober 2025 gouf elo eng drëtt verdächteg Persoun festgeholl.
Update: 06.07.2026 15:06
© Domingos Oliveira

De Mann war mat engem internationalen Haftbefeel gesicht ginn. Wéi d'Lëtzebuerger Wort e Méindeg fir d'éischt mellt, hätt den 28 Joer ale franséische Staatsbierger Chiranne Y. op der thailännescher Insel Phuket kënne gepëtzt ginn. De Parquet huet dës Informatioun RTL géigeniwwer confirméiert.

Am Januar scho waren zwee Männer op Basis vun engem internationale Mandat d'arrêt zu Paräis festgeholl ginn an u Lëtzebuerg ausgeliwwert ginn. De 27. Oktober hate sech dräi Männer als Livreur verkleet an hu gemaach, wéi wa se Blumme géinge bréngen. Si hunn d'Lëtzebuerger Koppel vun Eeschwëller mat enger Schosswaff an engem Messer menacéiert a wollten 300.000 Euro. Um Enn hate se sech mat 9.000 Euro, enger Auer a Kreditkaarten duerch d'Bascht gemaach.

Homejacking zu Eeschwëller
Zwou verdächteg Persoune sëtzen elo zu Lëtzebuerg an Untersuchungshaft

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