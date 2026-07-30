RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

 Rock am Gaart – zu Gousseldeng Jeff Elcheroth: "De Gaart war fir d’éischt do, duerno koum d’Haus"

Fabienne Zwally
D'Ekipp vum Magazin war dësen Donneschdeg op Besuch beim Jeff Elcheroth a Roby Watgen zu Gousseldeng.
Update: 30.07.2026 19:57
Rock am Gaart - Episod 3
An engem ganz moderne Gaart konnten d'Gäscht den Owend zu Gousseldeng genéissen. Fir déi musikalesch Ambiance huet d'Bans Frosty Candy gesuergt.

An engem ganz moderne Gaart, deen duerch seng vill verschidde Beräicher an Detailer opfält, konnten d'Gäscht den Owend genéissen. Fir déi musikalesch Ambiance huet déi Lëtzebuerger Pop-Rock-Band Frosty Candy gesuergt.

D'Kombinatioun aus engem Weier, ënnerschiddleche Sëtzplazen a Loungen, engem englesche Wues, enger grousser Terrass mat Pergola, enger Outdoor-Kichen an engem Whirlpool mat Poolhaus mécht dëse Gaart zu enger aussergewéinlecher Plaz.

E Gaart, dee vill Opmierksamkeet verlaangt

Hannert dësem Gaart stécht vill Planung vum Jeff Elcheroth. Hien huet d'Gestaltung selwer iwwerholl an de Gaart no sengen eegene Virstellungen designt. De Gaart war dobäi nach virum Haus do. Eréischt dono gouf d'Haus gebaut.

Ma fir esou eng grouss Anlag ze erhalen, brauch et awer och vill Zäit an Engagement. De Jeff Elcheroth këmmert sech selwer ëm den Ënnerhalt a muss reegelméisseg kucken, datt alles an engem gudden Zoustand bleift. "Et ass immens vill Aarbecht, et muss een ëmmer kucken, dass näischt futti geet. Ech si frou, datt ech als Schoulmeeschter mëttes e wéineg méi Zäit hunn, fir mech dorëms ze këmmeren", erzielt hien.

Zwee nei Lidder live präsentéiert

Mat Frosty Candy hunn d'Invitéeën am Gaart zu Gousseldeng ee musikaleschen Highlight gehat. Virun allem well d'Lidder "Chasing Shadows" a "Place", déi d'Lëtzebuerger Band gespillt huet, ganz nei sinn. "Den Album ass gemastert, d'Placke musse just nach gepresst ginn. Den offizielle Release ass dann am Wanter", sou d'Candy Windeshausen, Sängerin vun der Band.

Am meeschte gelies
Hëtzt- a Wandwarnung
Iwwer 30 Grad bis d'Mëttesstonn, duerno Stuerm, Reen a lokal Donnerwiederen
Audio
Fotoen
Och op der E-Trottinett gëlle Reegelen
Aussergewéinlech Policekontroll en Donneschdeg an der Stad
Video
Audio
Fotoen
Parquet Tréier confirméiert
Zwou Festnamen am Kader vum Mord un 29 Joer aler Studentin zu Tréier
Bescht Schülerin am Général
Amina Oukili: "U sech selwer gleewen, dat ass dat Allerwichtegst"
Video
5
Invité vun der Redaktioun (30. Juli) - Alain Reuter
1% Croissance vum Emploi kann net den Zouwuess u Rentner opfänken
Video
Audio
86
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Enn vun engem Kapitel Lëtzebuerger Filmgeschicht
D'Filmland zu Kielen mécht no 13 Joer seng Dieren zou
Audio
Fotoen
0
Nummer 498
En neit Online-Kräizwuerträtsel ganz op Lëtzebuergesch
Am Alter vu 56 Joer
Iresche Museker a Schauspiller Glen Hansard bei Motosaccident gestuerwen
Video
Fotoen
3
Rock am Gaart zu Keespelt
Miriam Mailliet: “Mir deelen eis zu véier Noperen ee grousse Gaart”
Video
Fotoen
1
Dj Kavinsky performs during day 1 of the Coachella Valley Music and Arts Festival at the Empire Polo Field on April 26, 2008 in Indio, California.
Gouf a senger Paräisser Wunneng fonnt
Den DJ Kavinsky ass am Alter vu 50 Joer gestuerwen
4
Rock am Gaart - Englesche Flair an der Fiels
Gregor Alonso: "Mir hunn eis Hochzäit hei am Gaart gefeiert"
Video
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.