De KloertextAss d’Schoul haut scho fit fir d’Zukunft?

Caroline Mart
Dany Rasqué
En Donneschdeg geet et am Kloertext ëm d'Bildung an ëm d'Fro, wéi eng Kompetenzen an Zukunft wichteg sinn.
Update: 26.02.2026 17:26
Ons Aart a Weis ze enseignéieren ass iwwerlieft, si entspriecht net den Erausfuerderunge vun onser Gesellschaft, seet d’Schülervertriedung, Enseignantë kloen, dass et ëmmer méi schwéier wier, Cours ze halen, mee wat ass den Optrag vun der Schoul? Reng Wëssensvermëttlung war et jo ni, mee wa KI all d’Wëssen direkt liwwert, wéi eng Kompetenze sinn da wichteg, wéi en Ëmgank mat den neien Technologien, och Social Media, wat ass d?Roll vun den Elteren a wéi kann d’Schoul d’Chancëgläichheet verbesseren?

Eis Invitéen:

Francine Closener - LSAP

Deputéiert / Co-Parteipresidentin
Vizepresidentin vun der Educatiounskommissioun

Joëlle Damé

Presidentin SEW/OGBL
Schoulmeeschtesch zu Péiteng

Luca Nicolas Roettgers

President National Schülerkonferenz CNEL

Schüler op enger 1ère am Lycée Edward Steichen zu Clierf

Alain Massen

President National Elterevertriedung
Psychotherapeut

Claude Meisch - DP

Educatiounsminister / Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend

