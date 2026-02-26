Ons Aart a Weis ze enseignéieren ass iwwerlieft, si entspriecht net den Erausfuerderunge vun onser Gesellschaft, seet d’Schülervertriedung, Enseignantë kloen, dass et ëmmer méi schwéier wier, Cours ze halen, mee wat ass den Optrag vun der Schoul? Reng Wëssensvermëttlung war et jo ni, mee wa KI all d’Wëssen direkt liwwert, wéi eng Kompetenze sinn da wichteg, wéi en Ëmgank mat den neien Technologien, och Social Media, wat ass d?Roll vun den Elteren a wéi kann d’Schoul d’Chancëgläichheet verbesseren?
Francine Closener - LSAP
Deputéiert / Co-Parteipresidentin
Vizepresidentin vun der Educatiounskommissioun
Joëlle Damé
Presidentin SEW/OGBL
Schoulmeeschtesch zu Péiteng
Luca Nicolas Roettgers
President National Schülerkonferenz CNEL
Schüler op enger 1ère am Lycée Edward Steichen zu Clierf
Alain Massen
President National Elterevertriedung
Psychotherapeut
Claude Meisch - DP
Educatiounsminister / Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend