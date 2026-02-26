Nodeems de Medezinner den 20. Januar provisoresch vum Robert Schuman Spidolsgrupp suspendéiert gi war, gouf dem Dokter - RTL Informatiounen no - lo gekënnegt. D’temporär Suspendéierung war wéinst dem Precautiounsprinzip par Rapport zu de Patiente geholl ginn. D’Direktioun vum Kierchbierger Spidol huet dës Decisioun eise Sourcen no, op Basis vun medezinesche Fäll geholl, déi beleeën, datt dës Patienten net hätte missen um Knéi operéiert ginn.
Dëst stellt fir d’HRS-Responsabel e grave beruffleche Feeler an e gebrachent Vertrauensverhältnes duer, deen zum Kënnege vum Agrement vum Dr. Wilmes gefouert huet, deen op de Mäerz 2013 datéiert. De Chirurg ka Recours géint dës Decisioun um Aarbechtsgeriicht aleeën.
Parallel leeft um Niveau vum Collège Médical eng disziplinaresch Enquête géint den Dokter Wilmes, iwwerdeem bis Enn Abrëll dräi Experten dermat chargéiert sinn, d’presuméiert medezinesch Feeler vum Dokter opzeschaffen an hire Rapport der Santésministesch Deprez ze ginn.
Béid Prozedure lafen onofhängeg a separat vuneneen.