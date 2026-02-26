RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

RTL-Informatiounen noDr. Philippe Wilmes krut vun HRS gekënnegt

Roy Grotz
Claude Zeimetz
E weidere Coup d'Eclat gëtt et am Fall ëm de provisoresch suspendéierten Orthoped Philippe Wilmes, dee bis den 22. Abrëll keng OP'en dierf maachen.
Update: 26.02.2026 12:29
© RTL Lëtzebuerg

Nodeems de Medezinner den 20. Januar provisoresch vum Robert Schuman Spidolsgrupp suspendéiert gi war, gouf dem Dokter - RTL Informatiounen no - lo gekënnegt. D’temporär Suspendéierung war wéinst dem Precautiounsprinzip par Rapport zu de Patiente geholl ginn. D’Direktioun vum Kierchbierger Spidol huet dës Decisioun eise Sourcen no, op Basis vun medezinesche Fäll geholl, déi beleeën, datt dës Patienten net hätte missen um Knéi operéiert ginn.

Dëst stellt fir d’HRS-Responsabel e grave beruffleche Feeler an e gebrachent Vertrauensverhältnes duer, deen zum Kënnege vum Agrement vum Dr. Wilmes gefouert huet, deen op de Mäerz 2013 datéiert. De Chirurg ka Recours géint dës Decisioun um Aarbechtsgeriicht aleeën.

Parallel leeft um Niveau vum Collège Médical eng disziplinaresch Enquête géint den Dokter Wilmes, iwwerdeem bis Enn Abrëll dräi Experten dermat chargéiert sinn, d’presuméiert medezinesch Feeler vum Dokter opzeschaffen an hire Rapport der Santésministesch Deprez ze ginn.

Béid Prozedure lafen onofhängeg a separat vuneneen.

Am meeschte gelies
Kläpperei am Michel Lucius
14 Joer jonk Schülerin mat Messer blesséiert, mannerjäreg presuméiert Täterin koum op Schraasseg
Entwarnung um Donneschdeg
Police huet flüchtege Chauffer no Accident zu Rammerech gepëtzt
Video
Fotoen
Viru Futtballtraining an Niedersachsen verschwonnen
Vermësst Kanner vun 9 an 10 Joer zu Lëtzebuerg fonnt
Geständnes am Epstein-Skandal
Bill Gates gëtt Affär mat zwou Fraen zou a bereit "grousse Feeler"
Fotoen
Keng Zich tëscht Éiter a Wecker
Auto ass op de Schinnen zu Rued-Sir stieche bliwwen
Weider News
Aus dem Policebulletin
Festnam no Mordmenacë géint Beamten, Kläpperei a Park zu Diddeleng
Kee mathuelen!
Presuméiert Koffer-Déif am Raum Waldhaff op der Flucht
Parquet freet Verdueblung vun der Strof
Notaire hätt Hierkonft vu Suen net gepréift bei Immobiliekaf
Audio
Mobbing am Centre national de l'audiovisuel?
All Form vu Mobbing ass inakzeptabel, betount de Kulturminister
Audio
9
15 nei Petitiounen online
Verkaf vun Hamstere soll verbuede ginn, Adaptatioun vu Schoulvakanzen an iwwerdaacht Äispist am Norden
10
CGDIS
Kichebrand zu Habscht a véier Accidenter mat am Ganze siwe Blesséierten
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.