"Spezial-Ekipp" vun der Stad Lëtzebuerg"Elo fanne mir Sprëtzen an de Schoulen oder bei Kierchen. Et ass traureg."

Zënter der Grënnung am Joer 2004 huet d’Spezial-Ekipp — zesummegesat aus sechs Aarbechter an engem Chauffeur — eng beonrouegend Entwécklung observéiert. Ëmmer méi Sprëtze ginn op ëffentleche Plazen hannerlooss, heiansdo op besonnesch onpassende Plazen.
“Elo fanne mir Sprëtzen an de Schoulen oder bei Kierchen. Et ass traureg. Et war virdrun net esou,” seet de Patrick Bernardy, de Chef d’Équipe, dee vun der éischter Stonn un Deel vun der Eenheet ass.
D’Ekipp geet duerch Gebidder, déi fir hiren héijen Drogekonsum bekannt sinn, mee si reagéieren och op Reklamatioune vun Awunner a Geschäftsleit. Entréeë vu Butterker, Spillplazen, souguer Schoulhäff – d’Sprëtzen dauche mëttlerweil iwwerall op.
Der Spezial-Ekipp hir Aarbecht ass gréisstendeels onsiichtbar, mee onheemlech wichteg – an net ouni Gefor. All Dag bréngt onberechenbar Begéinunge mat sech. Iwwert d’Jore koum et ëmmer nees vir, datt Memberen aus dem Team sech u gebrauchte Sprëtze gepickt hunn.
“Ech hu mech viru ronn 12 oder 13 Joer gestach. Et waren dräi schrecklech Méint — ech hu Medikamenter missen huelen. Glécklecherweis hunn ech mer keng Krankheet agefaangen,” erënnert sech de Patrick.
D’Eenheet heescht “Spezial-Ekipp”, net nëmme wéinst hirer Missioun, fir Sprëtzen ze sammelen, mee och, well si aner ongewéinlech a kriddeleg Botzaarbechten iwwerhuelen — dorënner d’Botze vu Stroossen no Accidenter oder souguer no Mordfäll. Dës Missioune kommen awer net esou dacks vir.
D’Sammele vu gebrauchte Sprëtzen ass awer eng deeglech Realitéit — besonnesch a Quartiere wéi der Gare a Bouneweg. Aner Quartiere ginn op d’mannst eemol d’Woch kontrolléiert.
Um Enn vum Dag ginn d’Sprëtzen, déi fonnt goufen, an engem spezielle Behälter versigelt a vun engem Recyclingzenter fir geféierlech Offäll agesammelt.