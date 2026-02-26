Am sougenannte Bommeleeër-bis-Prozess si fënnef vun de sechs Ugekloten en Donneschdeg fräigesprach ginn. Just de Pierre Reuland, fréiere Kommandant vun der Brigade Mobile, ass zu dräi Joer Prisong mat integralem Sursis an enger Geldstrof vu 5.000 Euro verurteelt ginn.
D‘Revendicatioune vun de Partie civillen si vum Geriicht net zeréckbehale ginn.
Bei dësem Prozess ass et jo net dorëms gaangen, erauszefannen, wie fir d’Serie vun de Bommenattentater an den 80er Joren responsabel war. Den Ugeklote gouf reprochéiert, wärend dem éischte Prozess Falschaussoe gemaach ze hunn.