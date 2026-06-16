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SAMU war am AsazBei zwee Accidenter goufen um Méindeg den Owend zwou Persoune verwonnt

Andy Brücker
Zu Éiter an tëscht Jonglënster a Grolënster hat et gerabbelt.
Update: 16.06.2026 06:48
© Laurent Weber

E Méindeg kuerz no 17 Auer sinn zu Éiter zwee Autoen anenee gerannt. Wéi de CGDIS mellt, gouf heibäi eng Persoun verwonnt.

Um 22:42 Auer war et méi e schroen Accident op der N11 tëscht Jonglënster a Grolënster. Hei war et eng Kollisioun tëscht engem Auto an enger Mobilett. Ënnert anerem de SAMU aus der Stad huet hei mussen an den Asaz.

Weider mellt de CGDIS nach e Camion, deem seng Bremsen op der Aire de Pontpierre Feier gefaangen haten, grad ewéi e bëssen Dreck, deen zu Bouneweg um Dernier Sol gebrannt hat.

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