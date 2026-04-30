D'BIL huet d'Chiffere vum leschte Joer presentéiert. De Produit Net Bancaire blouf dobäi stabel a louch bei 708 Milliounen Euro. D'Bank notéiert en Nettogewënn vun 210 Milliounen Euro, wat e Plus vun engem Véierel am Verglach zu 2024 bedeit.

D'Bank schwätzt an engem Communiqué vun enger zolitter Performance, déi ënner anerem duerch eng gutt Maîtrise vun de Käschten z'erkläre wier. Bei der BIL goufen zejoert Verméigen an Héicht vu méi wéi 50 Milliarden Euro geréiert.

Liest hei de ganze Communiqué:

La BIL enregistre une solide performance financière en 2025

Luxembourg, le 30 avril 2026— Banque Internationale à Luxembourg (BIL) publie aujourd’hui ses résultats financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, affichant une nette progression de sa rentabilité et des avancées significatives au cours de la première année de son plan stratégique 2025–2030.

Chiffres clés



Actifs sous gestion : 50,1 milliards d’euros

Dépôts de la clientèle : 18,7 milliards d’euros

Crédits à la clientèle : 16,2 milliards d’euros

Produit net bancaire : 708 millions d’euros

Frais généraux : 485 millions d’euros

Résultat net : 210 millions d’euros

Ratio CET1 : 14,46 % (après allocation du résultat)

Ratio de couverture des liquidités (LCR) : 177 %

« Ces résultats démontrent la solidité de nos choix stratégiques et l’engagement de nos équipes. Nous construisons une banque plus agile et plus centrée sur ses clients, capable de générer une performance durable dans un environnement complexe. En plaçant nos clients au cœur de toutes nos actions et en améliorant continuellement notre offre de services, nous créons des relations durables et stimulons une croissance à long terme à mesure que nous avançons. »

Jeffrey Dentzer, CEO de la BIL

Une performance financière solide

Malgré un environnement macroéconomique exigeant marqué par une croissance mondiale modérée et des tensions géopolitiques persistantes, la BIL a fait preuve de résilience, de rigueur d’exécution et d’une montée en puissance de sa transformation.

La BIL a enregistré un résultat net de 210 millions d’euros, en hausse de 24 % par rapport aux 170 millions d’euros réalisés en 2024. Cette performance s’explique par une maîtrise efficace des coûts, un coût du risque en baisse significative et la contribution positive des activités cédées à la suite de la vente de BIL Manage Invest. Le produit net bancaire est resté stable à 708 millions d’euros, tandis que les frais généraux ont diminué à 485 millions d’euros (–2 %), reflétant une priorisation stratégique claire, une amélioration de l’efficacité opérationnelle et une simplification de l’organisation.

La Banque affiche également une solide performance commerciale, avec des actifs sous gestion atteignant 50,1 milliards d’euros (+7 %), portés par un effet de marché positif de 3,2 milliards d’euros et 0,2 milliard d’euros d’apports nets. Les postes du bilan sont demeurés stables, avec des dépôts de la clientèle de 18,7 milliards d’euros et des crédits à la clientèle de 16,2 milliards d’euros. La BIL a en outre conservé des niveaux élevés de capitalisation et de liquidité, avec un ratio CET1 de 14,46 % (après affectation du résultat) et un ratio de couverture des liquidités de 177 %.

Première année de la stratégie 2025–2030 : des jalons majeurs franchis

L’année 2025 a marqué la première étape du plan stratégique 2025–2030 de la BIL, qui vise à renforcer sa position de banque universelle ancrée au Luxembourg, à créer de la valeur durable et à accompagner les ambitions à long terme de ses clients. La Banque a lancé une série d’initiatives structurantes afin d’affiner son orientation commerciale, de simplifier son organisation et de stimuler une croissance durable.

1. Gestion de fortune : recentrage stratégique et transformation

La BIL a revu son organisation et renforcé son positionnement sur ses marchés européens clés. La Banque a ouvert une nouvelle succursale à Paris afin d’accélérer sa croissance en France, tout en simplifiant de manière ciblée sa présence internationale par la fermeture de son bureau de gestion de fortune à Hong Kong et la cessation progressive des activités de Belair House, conformément à ses priorités stratégiques.

Parallèlement, la BIL a repensé son activité de gestion de fortune afin d’être plus agile, plus centrée encore sur ses clients et en phase avec les besoins des familles entrepreneuriales et des clients internationaux. S’appuyant sur ses deux pôles d’expertise, au Luxembourg et en Suisse, la Banque a aussi renforcé la collaboration entre ses activités de gestion de fortune, de banque des entreprises et de banque digitale afin d’offrir des solutions de conseil plus globales. Ces évolutions ont déjà permis un rapprochement accru avec les clients, l’obtention de nouveaux mandats de conseil et la création d’une base commerciale plus solide pour soutenir la dynamique future.

2. Accélération de la banque digitale et de la banque de détail

En 2025, la BIL a accéléré sa transformation digitale avec l’ambition claire d’offrir une expérience bancaire de bout en bout de tout premier plan. La Banque a étendu la palette de services accessibles en « libre-service » grâce à l’onboarding digital, à la signature électronique et à la souscription en ligne de produits d’épargne, simplifiant les interactions clients. En parallèle, la BIL a lancé « Berry », le premier assistant bancaire virtuel alimenté par l’intelligence artificielle au Luxembourg, marquant une étape majeure de son évolution digitale et offrant aux clients un accompagnement plus rapide et plus intuitif directement au sein de la plateforme BILnet. Une version repensée de son application BILnet a également amélioré l’ergonomie et la cohérence globale. Ensemble, ces évolutions ont permis aux chargés de clientèle de se concentrer davantage sur les interactions à forte valeur ajoutée et ont posé les bases de sa croissance au‑delà du Luxembourg.

3. Avancées en Banque d’Entreprises et Institutionnelle

L’activité de banque d’entreprises et Institutionnelle (Corporate and Institutional Banking – CIB) a affiché un nouvel élan en 2025 avec l’élargissement de l’offre destinée aux PME, aux grandes entreprises et aux investisseurs institutionnels. Un nouveau partenariat avec Agicap a renforcé la capacité de la BIL à accompagner ses clients dans la gestion de leur trésorerie, tandis que la mise en place d’un Cash Collection Desk dédié a permis d’offrir des solutions améliorées en matière de liquidité, de fonds de roulement et de trésorerie.

Stimuler l’innovation grâce à des partenariats stratégiques

Alors qu’elle se recentre sur ses compétences et activités clés, la BIL multiplie les collaborations avec des partenaires de premier plan afin d’enrichir son offre de services et son expertise technologique.

Le partenariat avec le LIST a soutenu le développement de son assistant IA Berry en travaillant sur un cadre d’évaluation rigoureux, tandis que la participation au portefeuille numérique Wero de l’European Payments Initiative (EPI) illustre l’engagement de la BIL en faveur de solutions de paiement fiables et tournées vers l’avenir. La consolidation des activités d’exécution et de distribution de fonds avec Clearstream renforce en outre la fiabilité opérationnelle, la transparence et la gouvernance. Ensemble, ces partenariats permettent à la BIL d’apporter à ses clients les expertises, technologies et services les plus avancés, tout en maintenant des standards élevés en matière de fiabilité, de transparence, de gouvernance et de sécurité.

Aborder l’avenir avec clarté, confiance et dynamique

La BIL aborde l’année 2026 avec un bilan solide, un modèle opérationnel clarifié, une confiance client renforcée et une dynamique stratégique tangible. La Banque poursuivra sa transformation en approfondissant la relation avec ses clients, en développant ses capacités digitales et d’intelligence artificielle, et en élargissant sa présence transfrontalière, notamment en France et en Belgique. La BIL demeure engagée à créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses collaborateurs et l’économie luxembourgeoise.