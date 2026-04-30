D'Bock-Kasematte goufen mat dem "Travelers’ Choice Award 2026" vun Tripadvisor ausgezeechent a gehéieren domat zu den 10%-beléiftsten touristesche Sitte weltwäit. Déi renomméiert Auszeechnung baséiert ausschliisslech op onofhängege Bewäertunge vu Visiteuren aus der ganzer Welt a spigelt eng héich Zefriddenheet bei de Visitten erëm.
Fir de Luxembourg City Tourist Office (LCTO) ass dës Auszeechnung eng wichteg international Unerkennung fir ee vun de bekanntste Monumenter vum Land. Als Deel vum UNESCO‑Weltkulturierwen zéien d'Kasematten mat hire monumentale Galerien an hirer räicher Geschicht iwwer 200.000 Visiteuren d'Joer un.