RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

ImmigratiounManner Asyldemanden zu Lëtzebuerg

Roy Grotz
Den Inneministère huet déi neiste Chiffere presentéiert. Par rapport zum Joer virdrun sinn d'Demandë vun 360 an den éischten zwee Méint vum Joer op 210 gefall.
Update: 10.03.2026 17:16
© by Nicolas Vigier / Flickr

Zanter dem Ufank vum Joer si 25 deboutéiert Demandeurs d’asile vu Lëtzebuerg aus nees zréck an hir Heemechtslänner geschéckt ginn, dovunner waren dräi Retoure forcéiert. Déi meescht vun dëse Leit sinn zréck an Nord-Mazedonien gereest, mee och a Kolumbien, Venezuela an de Kosovo.

D’Zuel vun de Leit, déi hei am Land bis Februar eng Demande gestallt hu fir den internationalen Flüchtlings-Statut ze kréien, ass iwwerdeem staark erofgaangen: zejoert waren dat eng 360 Persoune bannent 2 Méint - dëst Joer nach eng 210 Leit.

Vun den Demandë gouf d’Hallschent refuséiert oder konnt net traitéiert ginn, wëll d’Lëtzebuerger Autoritéiten net kompetent fir d’Uleies sinn. Déi meeschte Leit, déi am Grand-Duché Asyl gefrot hunn, koumen aus Syrien, Eritrea, Afghanistan an Algerien.

Déi offiziell Zuelen fir Januar a Februar 2026

Am meeschte gelies
Déi leschte 24 Stonne vum Krich am Iran
"Wat de Krich méi laang dauert, wat d'Konsequenze méi negativ ginn", sou de brittesche Premier
Video
Invité vun der Redaktioun (10. Mäerz) - Dr. Paul Hédo
Mat 14 Joer am Erwuessene-Prisong: "Do ass eppes schif gelaf"
Video
Audio
34
Aarbechtsrechtlech Litigen
"Eng Zort Schweigegeld": Uni huet 23 Transaktiounen an zéng Joer ofgeschloss
Audio
14
Kaddoe mat Valeur bis 150€ ginn an d'Rei
Geplangten Deontologie-Reegele fir Gemengevertrieder ginn deels ze wäit, fënnt de Syvicol
Audio
18
"IE University" zu Madrid
D'Lëtzebuerger Studente krute Besuch vun der groussherzoglecher Koppel
Video
Fotoen
2
Weider News
RTL-Informatiounen no war den Iwwerfall an enger Bijouterie an der Groussgaass.
An der Uewerstad
Zwou Persounen hunn eng Bijouterie iwwerfall
Hafen zu Mäertert nees op
Ueleghalteg Substanz aus der Musel komplett opgesaugt
Fotoen
Bei engem Accident op der A7 kuerz virun der Offaart Ettelbréck den 10. Mäerz 2026 ass e Camion an d'Mauer nieft der Iwwerhuelspuer gerannt.
Zéifloss am Feierowendtrafic méiglech
Camion a Mauer op der A7 no der Offaart Colmer-Bierg gerannt
Maniff virun US-Ambassade
30 Leit protestéieren an der Stad géint de Krich am Iran
Video
Fotoen
1
Tëschefall zu Giwenech
Giischtje mat Stéck Holz ugegraff a blesséiert
200.000 amplaz 125.000 Euro
D'Sécurité routière ASBL kritt méi Sue vum Staat
5
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.