RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Éischte Spuedestéch Nei Vëlospist soll Sauer- an Ourdall verbannen

Chris Meisch
De PC22, wéi déi nei Pist genannt gëtt, soll d'Bleesbréck mat Tandel a Fueren verbannen.
Update: 08.03.2026 11:00

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Jorelaang ass mat de Proprietäre vun den Terrainen diskutéiert a verhandelt ginn. 2005 war fir déi éischte Kéier iwwer den Ausbau vum Vëlosreseau geschwat ginn. Dëse Freideg, also eng 20 Joer méi spéit, ass de symboleschen éischte Spuedestéch fir den Ausbau vun der Vëlosstreck PC22 gemaach ginn, déi vun der Bleesbréck iwwer Tandel op Furen verlafe soll.
Bis Enn des Joers soll domat eng nei Verbindung tëscht den Däller vu Sauer an Our geschaaft ginn.

Vëlospist Sauer/Ourdall / Reportage Chris Meisch

Iwwer sechs Kilometer soll déi nei Vëlospist kréien. Bei der Bleesbréck gëtt déi nei Streck un den existenten Tracé laanscht d’Sauer ugeschloss, wärend se zu Furen un déi bestoend Ourdall-Pist stéisst. Et ass e Projet, dee scho méi laang an der Planung war, sou d’Buergermeeschtesch vun Tandel Carole Gils.

2005 ass d‘Streck ausgebaut gi bis op Furen. Dunn hunn d‘Planungen e bësse stagnéiert. Elo si mir Gott sei Dank sou wäit, dass d‘Terrainen an all déi néideg Mesuren do sinn, dass mir elo déi Streck kënnen ausbauen. Ech denke fir Vëlosfuerer ass dat eng flott Streck duerch d‘Natur an awer an der Proximitéit zu der Haaptstrooss.

Besonnesch ass dobäi, datt en Deel vum Parcours dem Tracé vun der fréierer Eisebunnslinn “Benni” nofiert, déi fréier Dikrech a Veianen matenee verbonnen huet. Ee vun den Héichpunkte vun der Streck ass den alen Eisebunnstunnel zu Furen, deen an de Parcours integréiert gëtt, wéi de Bettenduerfer Buergermeeschter Patrick Mergen erkläert.

“Se féiert engersäits hei op der Bleesbréck laanscht d‘Bleesmillen an och laanscht de Millekanal. An da kënnt dee ganz intressante Passage zu Furen, wou et dann duerch den Tunnel geet, wou fréier de Benni doduerchgefuer ass, wat wierklech ganz spektakulär ass, et si 70 Meter Tunnel, déi dann effektiv weider erhale bleiwen.”

De Parcours féiert vun der Bleesbréck laanscht d’Baach Blees bis bei d‘Selz, wou ënner anerem eng nei Bréck gebaut gëtt.

“Déi al Bréck gëtt ewechgerappt a gëtt duerch eng nei Bréck ersat, déi bëssi méi héich geluecht gëtt, aus dem ganz einfache Grond: Wann elo de Cyclisten hierkënnt vun der Bleesmillen, da soll hien och ënnert déi Bréck doduerch passen. Aktuell ass dat bëssi onméiglech, dofir muss si méi héich geluecht ginn.”

D’Käschte fir den Ausbau vun der Vëlospiste leie bei ronn 3 Milliounen Euro.

Am meeschte gelies
D'Police mellt
Vermësste Mann gesond a monter erëmfonnt
Formel 1
George Russell wënnt spektakulären Optakt an Australien
Fotoen
3
Kompetenz-Zenter fir neurodegenerativ Krankheeten
"Bis zu 45 Prozent vun de Fäll vun Demenz kënne reduzéiert ginn", esou de Professer Krüger
Video
7
8. Dag vum Krich am Noen Osten
"Komplett Zerstéierung": Wäisst Haus kënnegt iwwer sozial Medien nach eng Verschäerfung un
Video
CGDIS
3 Blesséierter bei 4 Accidenter um Samschdeg am Nomëtteg
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
CFL deele mat
Wéinst Streik an der Belsch kann et zu Perturbatiounen am Reseau kommen
Iwwert de Weekend
Gréissere Chantier um Gaasperecher Kräiz
Unanime ugeholl
Chamber stëmmt fir Finanzéierungsgesetz fir Ausbau vu Stater Gare
5
Nom Accident op der A6 en Dënschdeg
D'Vitess bleift op enger Streck vu 500 Meter op 90 km/h limitéiert
Eng liicht Hausse géigeniwwer dem Rekord vun 2024
D'Zich vun den CFL hunn zejoert 31,4 Millioune Passagéier gezielt
Verbesserung oder nach méi Problemer?
Quaie bei der Busgare Luxexpo änneren nees vum 1. Mäerz un
4
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.