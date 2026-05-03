RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Trotz Warnunge virun net-detonéierte SprengsätzBis zu 40.000 Leit op illegalem Rave op Militärsite a Frankräich

AFP, iwwersat vun RTL
Trotz Warnunge vun den Autoritéite virun net-detonéierte Sprengsätz hunn e Samschdeg am franséische Bourges bis zu 40.000 Leit un enger illegaler Rave-Party op engem Militärsite deelgeholl.
Update: 03.05.2026 09:24
Trotz Warnungen vor nicht detonierten Sprengsätzen haben am Samstag auf einem Militärgelände in Frankreich bis zu 40.000 Menschen an einem illegalen Rave teilgenommen. Das Musik-Event in der Nähe der Stadt Bourges im Zentrum von Frankreich begann bereits am Freitag.
Bis zu 40.000 Leit sinn op den illegale Rave zu Bourges am Zentrum vu Frankräich komm
© AFP

D'Event war schonn e Freideg ugaangen, e Samschdeg huet en Ënnerstëtzer-Kollektiv fir Technopartye vu "35.000 bis 40.000" Participanten aus Frankräich an anere Nopeschlänner geschwat.

"Trotz hirem illegale Charakter" hu sech d'Autoritéiten ëm d'Sécherheet vum Evenement gekëmmert, esou déi zoustänneg Präfektur. Esou solle Stéierungen "besonnesch fir d'Residentë" begrenzt ginn. Ronn 600 Polizisten a 45 Pompjeeë waren am Asaz. Wéi d'Präfektur weider matdeelt, hätt d'Police zanter e Freidegnomëtteg méi wéi 30 Verstéiss géint d'Drogegesetz an iwwer 25 Verstéiss géint de Code de la route constatéiert. 12 Persoune goufe liicht blesséiert, véier goufe festgeholl.

E Representant vun der Regionalverwaltung sot der Noriichtenagence AFP géigeniwwer, de Site vum Evenement wier "wéinst net-explodéierte Projektiller, déi do kéinte sinn, extreem geféierlech". De Site géing zanter 150 Joer militäresch genotzt ginn, dowéinst géif d'Gefor vun "alen Artilleriesgranate" bestoen. D'Bëscher an der Ëmgéigend sollten dowéinst vun de Visiteuren onbedéngt evitéiert ginn.

E Samschdeg hat et vun den Autoritéiten iwwerdeems geheescht, datt Sprengstoffexperte hu mussen intervenéieren, nodeems an der Géigend vun enger Strooss, déi iwwert de Site vum Rave féiert, eng Granat entdeckt gouf.

Fir d'Visiteure vun der Party ass de Museksevenement virun allem eng Méiglechkeet, hiren Onmutt iwwer méi streng Reegele géint illegal Techno-Concerten auszedrécken. De Rave wier "e staarke Message géint Ënnerdréckung", sou eng 19 Joer al Visiteurin géigeniwwer der AFP.

Am meeschte gelies
Fréiere Formel-1-Pilot a paralympesche Sportler
Alessandro Zanardi am Alter vun 59 Joer gestuerwen
Video
4
Aus dem Policebulletin
Spektakulären Accident op der A4, Persoun zu Esch mat Messer an d'Broscht gepickt
Uewerkuer
2 Blesséierter: Dampentwécklung an engem Haus an der Avenue d'Obercorn
Fotoen
Formel 1
De Lando Norris gewënnt de Sprint zu Miami
0
Bundesliga
D'Bayern rette spéit ee Punkt géint Heidenheim, 3:3 tëscht Hoffenheim a Stuttgart
13
Weider News
Suchttherapie
Therapie mat Kand: Eng Chance tëscht Sucht a Verantwortung
Video
Fotoen
Nei "Frauenmilchbank" zu Tréier
Wat ass dat a firwat aktuell keng Optioun zu Lëtzebuerg?
Video
Fotoen
2
Fonds de Gras
Den Train 1900 start an d’Saison
Gare mat neiem Flair, neie Schinnen an eng Ausstellung fir Kanner
Video
Fotoen
Spray Tanning amplaz Sonn oder Solarium
Séier brong – mee wéi gesond ass et wierklech?
Video
Fotoen
2
Foto-Opruff
Vun der Traditioun vum 1. Mee an dem Meekranz
Fotoen
D'Astronaute Victor Glover, Christina Koch, Reid Wiseman a Jeremy Hansen mam Donald Trump am Oval Office.
Sinn d'USA deemnächst zeréck um Mound?
Trump schwätzt vu méiglecher Moundlandung nach a senger Mandatsperiod
Video
7
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.