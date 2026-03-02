RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

De CGDIS melltSechs Blesséierter op eise Stroossen e Sonndeg den Owend

RTL Lëtzebuerg
E Sonndeg den Owend koum et zu dräi Accidenter, dat zu Esch op der A13 an zu Pënsch. D'Pompjeeën hunn och wéinst enger Rei Feiere missen eraus.
Update: 02.03.2026 06:59
© Laurent Weber / RTL

Zu engem éischten Accident koum et e Sonndeg den Owend géint 17 Auer um CR324 zu Pënsch op der Strooss a Richtung Housen. Ee Motorradsfuerer war hei gefall a gouf bei der Chute blesséiert. Eng Ambulanz vun Housen war op der Plaz, fir sech ëm de Blesséierten ze këmmeren.

Géint 19.45 Auer huet et dann nach emol geknuppt, dës Kéier op der A13 a Richtung Péiteng. Een Auto war an d’Leitplanke geroden an eng Ambulanz vu Péiteng koum op d’Plaz. Och hei gouf eng Persoun blesséiert.

Zu Esch huet et da géint 20.50 Auer gerabbelt, dat an der Rue Batty Weber. Hei waren zwee Autoen net laanschtenee komm an et goufen insgesamt véier Leit blesséiert. Zwou Ambulanze vun Esch, eng vu Suessem-Déifferdeng an eng vu Péiteng koumen op d’Plaz.

Op enger Rei Plazen hunn dann och nach Poubelle gebrannt, dat zu Ierpeldeng-Sauer, an der Avenue de la Gare am Garer Quartier, an an der Rue des Capucins an der Stad. Hei goufen et keng Blesséierter.

Am meeschte gelies
"De Schall vun de Knäll ass bal ze spieren"
De Lëtzebuerger Jean-Paul Bleser hänkt mat senger Famill zu Dubai fest
Video
D'Achs vum Widderstand
Wéi staark sinn dem Iran seng Alliéiert nach?
Video
6
Police-Asätz zu Beetebuerg an zu Dummeldeng
Mann menacéiert a belästegt Passagéier am Zuch, anere Mann hält sech baussen un Zuch fest a fält op Quai
Premier iwwer Eskalatioun am Noen Osten
"Et ass eng ganz grav Situatioun", esou de Luc Frieden
Video
9
Nom Doud vum Ajatollah Ali Chamenei
Wéi geet et elo weider am Iran? Wéi reagéiert d'EU a Lëtzebuerg?
Weider News
Déck Loft am CNA ?
Direkter léisst Mobbing-Virwërf net gëllen
Audio
0
Symbolbild: Iwwergewiicht bei Kanner
Iwwergewiicht bei Kanner a Jugendlechen
Patientevertriedung fuerdert Zockersteier, Gesondheetsministère setzt op Educatioun
Audio
0
(vun l.n.r. Olivier Cano, Mélissa Antunes de Magalhães, Mehmed Kuč)
Jonk Sozialisten
Mélissa Antunes de Magalhães an Olivier Cano iwwerhuelen d'Presidence
Ausseminister Xavier Bettel iwwer Situatioun am Noen Osten
Grouss Onsécherheet an der Regioun, Loftraum bleift gespaart
Video
Audio
Déck Loft am CNA ?
Direkter léisst Mobbing-Virwërf net gëllen
Audio
0
Symbolbild: Iwwergewiicht bei Kanner
Iwwergewiicht bei Kanner a Jugendlechen
Patientevertriedung fuerdert Zockersteier, Gesondheetsministère setzt op Educatioun
Audio
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.