RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Tëscht der Kockelscheier a RéiserEe Blesséierten no Kollisioun tëscht dräi Autoen, SAMU am Asaz

RTL Lëtzebuerg
De CGDIS mellt eng sëllege kleng Bränn an Interventiounen tëscht Dënschdeg an e Mëttwoch, dorënner en Accident mat dräi Autoen, bei deem de SAMU an den Asaz geruff gouf.
Update: 22.07.2026 06:25
© Laurent Weber

Um 17:17 Auer en Dënschdeg koum et zu engem Accident mat dräi Autoen op der Streck tëscht der Kockelscheier a Réiser. Eng Persoun ass hei zu Schued komm, op der Plaz waren d'Stater Secouristen an och de SAMU.

Eng weider Kollisioun mat zwee Autoen ass tëscht dem Briddel a Stroosse geschitt, dat um 18:13 Auer. Och hei ass eng Persoun blesséiert ginn, d'Ekippen aus der Stad a vu Koplescht waren am Asaz.

Um 19:30 Auer ass e Cyclist tëscht Useldeng a Rippweiler vun engem Auto ugestouss ginn, eng Persoun gouf dobäi verwonnt. Déi lokal Secouristen an d'Ekippe vu Réideng waren op der Plaz.

De CGDIS mellt dann och nach siwe kleng Bränn uechter d'Land, hei ass et awer all Kéiers beim Materialschued bliwwen.

Am meeschte gelies
Police vun Tréier geet vu Gewaltdot aus
Läich vu vermësster Studentin an hirer Wunneng fonnt
Vum 22. Juli bis 15. August
Passagéier vum Tram musse sech tëscht Statiounen op e klenge Spadséiergang astellen
Fotoen
Ëmgeleet op de Findel
Wéinst engem medezineschen Noutfall huet eng Ryanair-Maschinn en ongeplangte Stopp zu Lëtzebuerg gemaach
Wéinst der Immigratiounsaffär
D'Pirate wëllen, datt de Jean Asselborn an der Chamber befrot gëtt
Audio
33
Lex Delles verséchert
Pëtrolsversuergung zu Lëtzebuerg trotz temporären Enkpäss assuréiert
Weider News
Tëscht Mënsbech an Nidderaanwen
Heftegen Accident huet fir massive Stau gesuergt
Inclusioun als "Grondprinzip"
Neie Raum fir Persoune mat ageschränkter Mobilitéit um Findel ageweit
0
Bierger solle méi agebonne ginn
2. Renaturéierungsdësch: 51 nei Mesurë goufe presentéiert
0
Invité vun der Redaktioun (22. Juli)
Claude Marx, Generaldirekter vun der CSSF
Video
0
Den 21. Juli huet de Finanzminister Gilles Roth am Journal op der Tëlee direkt op e puer Theme reagéiert.
Finanzminister am RTL-Interview
Israel-Bonds iwwer Lëtzebuerg verkafen? - "Den Emprunt wäert net verlängert ginn", seet de Gilles Roth
Video
13
Secteur seet Regierung Merci
Booster fir den Neibau
Video
Fotoen
3
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.