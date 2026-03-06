Virun enger décker Woch war bei mobile Geräter, déi vum staatleche CTIE geréiert ginn, eng schiedlech Software entdeckt ginn. Elo nennt den Haut-Commissariat à la Protection Nationale Detailer, nodeems en Donneschdeg eng Krisecellule wéinst dësem Virfall beienee war.
An zwar ass en externen Acteur un eng Rëtsch perséinlech Informatioune vun de Leit komm, déi d’Apparater benotzen. Rieds geet vun Nimm, Telefonsnummeren a Mailadressen. Informatiounen iwwer Bierger wieren awer keng geklaut ginn. Weider heescht et, datt eng Rei Mesuren en Place gesat gi sinn an datt déi technesch Analyse weider ginn.