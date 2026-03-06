RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

CFL deele matWéinst Streik an der Belsch kann et zu Perturbatiounen am Reseau kommen

RTL Lëtzebuerg
An der Belsch gëtt vun e Sonndeg um 22 Auer bis e Méindeg um 22 Auer mat engem Streik gerechent.
Update: 06.03.2026 17:13
© AFP

Wéi d’CFL matdeelen, besteet de Risiko vu Perturbatiounen am Lëtzebuerger Zuchreseau, well an der Belsch e Streik annoncéiert gouf. Dëse Streik soll vum 8. bis den 11. Mäerz goen.

Dofir ruffen d’CFL och hir Passagéier op, fir sech um Site oder der App vun der nationaler Bunn ze informéieren, ob hir Zich fueren oder ob et zu Ausfäll oder méigleche Verspéidunge kënnt. Betraff sinn déi dräi Linnen, déi mat der Belsch verbonne sinn, also Lëtzebuerg-Klengbetten-Arel, Lëtzebuerg-Ettelbréck-Gouvy a Lëtzebuerg-Käerjeng-Athus.

Am meeschte gelies
Sollt Fransouse rapatriéieren
Fliger vun Air France konnt wéinst Rakéitebeschoss net zu Dubai landen
Krich am Noen Osten
Luxair-CEO ass "immens houfreg", nodeems iwwer 200 Leit rapatriéiert goufen
Video
Fotoen
27
Visitt op Madrid
Groussherzoglech Koppel gouf am spuenesche Palais empfaangen
Video
Fotoen
En Donneschdeg am Nomëtteg
Néng Blesséierter am Stroosseverkéier bannent emol net zwou Stonnen
Uni.lu-Professer iwwer Iran-Krich
"Ganz éierlech, ech sinn net sécher, wéi dat do op en Enn geet"
Video
Weider News
Iwwert de Weekend
Gréissere Chantier um Gaasperecher Kräiz
Unanime ugeholl
Chamber stëmmt fir Finanzéierungsgesetz fir Ausbau vu Stater Gare
4
Nom Accident op der A6 en Dënschdeg
D'Vitess bleift op enger Streck vu 500 Meter op 90 km/h limitéiert
Eng liicht Hausse géigeniwwer dem Rekord vun 2024
D'Zich vun den CFL hunn zejoert 31,4 Millioune Passagéier gezielt
Verbesserung oder nach méi Problemer?
Quaie bei der Busgare Luxexpo änneren nees vum 1. Mäerz un
4
Automag - En halleft Joerhonnert Golf GTI
Volkswagen Golf GTI Edition 50
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.