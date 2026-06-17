Caritas-Affär"Et ass ganz vill Vertrauen zerstéiert ginn"

D’Enquête leeft weider op Héichtouren, an de leschte Méint goufen eng Rei Persoune festgeholl.
Fir d'Fondatioun Caritas wieren esou Entwécklungen e wichtegt Signal, erkläert d'Nathalie Frisch, Member vum Bureau Exécutif a vum Verwaltungsrot.
“Et gesäit een, datt de Parquet do eng immens Aarbecht mécht, fir nach weider um Dossier ze schaffen, an datt och konkret Resultater kommen.”
Dës Entwécklunge géifen och weisen, mat wéi enger krimineller Energie een et ze dinn hätt. Et hätt een och nach ëmmer Hoffnung, dass op d'mannst eppes Klenges wäert zeréckkommen.
Am Laf vum Bedruchsskandal waren am Joer 2024 iwwer Méint 61 Milliounen Euro vun der Fondatioun Caritas op national an auslännesch Konten detournéiert ginn.
Op d'Fondatioun hätten déi rezent Festnamen awer nach keen direkten finanziellen Impakt gehat. Aktuell géif sech d'Aarbecht vun der Fondatioun virun allem op d'Opschaffe vum Dossier konzentréieren. Déi operationell Aktivitéite bleiwe komplett gestoppt.
“Et geet elo mol haaptsächlech drëm, fir de ganze Passé opzeschaffen, fir all déi Creancieren, déi awer nach do sinn, lues a lues alleguerten ze bezuelen a fir esou e propperen Ofschloss vum Passé ze kréien.“
Och wann et kaum nach Personal gëtt, engagéiere sech virun allem Benevollen am Dossier. Fir d'Nathalie Frisch ass dat och eng Fro vum gesellschaftlechen Engagement: “Hei zu Lëtzebuerg ass jo awer de ganze Benevolat an de ganze soziale Secteur e wichtegt Element vun eiser Gesellschaft, en Deel vun eiser DNA. An de Leit läit dat och um Häerz.“
D'Zil bleift et, de Fall esou gutt wéi méiglech ofzeschléissen an déi Leit ze entschiedegen, déi nach Suen zegutt hunn.
De gréisste Schued geet fir d'Fondatioun awer iwwer déi finanziell Verloschter eraus. Et wier virop ganz vill Vertrauen, wat zerstéiert gi wier. Dofir wier et wichteg, datt d'Enquête weider virukënnt an och weist, datt et sech ëm e grousst kriminellt Netzwierk gehandelt huet.
Nieft dem Vertraue bedauert d'Fondatioun och de Verloscht vun den internationale Strukturen, déi iwwer Joerzéngten opgebaut goufen.
“Esou Reseauen, wéi de Caritas-Reseau, dee mer um internationalen Niveau haten, datt deen net méi do ass, net méi ka genotzt ginn, dat ass e grousse Verloscht fir d’Aide internationale hei zu Lëtzebuerg.“