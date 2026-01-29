RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Consultativ Mënscherechtskommissioun CCDHFäll vu Mënschenhandel an der Aarbechtswelt huelen zou

Claudia Kollwelter
Offiziell gouf et 2023 an 2024 hei zu Lëtzebuerg méi wéi 150 Fäll vu Mënschenhandel, mellt d'CCDH, a geet gläichzäiteg vun enger méi héijer Donkelziffer aus.
Update: 29.01.2026 20:12
Fäll vu Mënschenhandel an der Aarbechtswelt huelen zou
Offiziell gouf et 2023 an 2024 hei zu Lëtzebuerg méi wéi 150 Fäll vu Mënschenhandel, mellt d’CCDH, a geet gläichzäiteg vun enger méi héijer Donkelziffer aus.

“152 Fäll vu Mënschenhandel goufen et tëscht 2023 an 2024 zu Lëtzebuerg, an et gëtt sécherlech eng héich Donkelziffer.” Dat betount déi consultativ Mënscherechtskommissioun, kuerz CCDH, déi e Mëttwoch de fënnefte Rapport iwwert Mënschenhandel am Grand-Duché presentéiert huet.

Mënschenhandel zu Lëtzebuerg

Déi héich Zuel u Fäll vu Mënschenhandel wier virun allem op eng grouss Affär vun 2021 vun Zwangsprostitutioun zu Lëtzebuerg zréck ze féieren, déi aktuell um Geriicht ass. Ma och d’Zuel vun Affer an der Aarbechtswelt géif tendenziell klammen, seet d’Fabienne Rossler vun der CCDH:

“D’Secteuren, déi am meeschte betraff sinn, ass de Horeca-Secteur an de Bau. Puer eenzel Fäll am Travail domestique, Transport an an de Soinen.”

De Gros vun den Affer wiere Fraen, an déi meescht kéimen aus engem Drëttstaat:

“Mat China op éischter Plaz. Déi chineesesch Affer sinn all an der Restauratioun ausgebeut ginn an an den indesch-nepalesesche Restauranten ginn dann och éischter Leit aus där Regioun ausgebeut.”

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Aus dem Rapport geet och ervir, datt ëmmer méi Affer online rekrutéiert ginn, wat d’Aarbecht vun den Enquêteuren natierlech schwéier mécht. Et misst versicht ginn, och nei virtuell Forme vu Mënschenhandel éischter ze detektéieren, seet de Max Mousel vun der CCDH an nennt d’Beispill vu Web-Kameraen:

“Do wieren sou Outile wéi “Web-Crawlers”, Outilen déi den Internet duerchsichen an dann Indicen erausfilteren. Déi misste wéi et schonn am Ausland gemaach gëtt, och zu Lëtzebuerg weider ausgebaut a méi benotzt ginn.”

D’consultativ Mënscherechtskommissioun begréisst, datt zanter dem leschten Rapport ënnert anerem d’Police Ressourcë bäikritt huet, déi betraffen Acteuren méi sensibiliséiert sinn an reegelméisseg Formatiounen ugebuede ginn. Positiv ze bewäerten wier dann och, datt d’ITM ëmmer mei Fäll vu Mënschenhandel detektéiert, wat an den Aen vun der CCDH domat ze dinn huet, datt e méi grousst Bewosstsinn do ass a méi proaktiv gehandelt gëtt. Ideal wier awer, wann d’ITM explizitt gesetzlech Kompetenzen am Beräich vum Mënschenhandel krit.

Am Allgemenge wier dann ze bedaueren, datt et et nach ëmmer keen Zeien-Schutzprogramm zu Lëtzebuerg gëtt an datt d’Entschiedegung fir Affer wäit ënnert dem Schued läit, deen se erlidden hunn.

Am meeschte gelies
Detailer no Messerattack um Lampertsbierg
Täter hat Rendez-vous mam spéideren Affer fir Visitt vu Wunneng
Vun 2027 un
D'Belsch plangt eng Autobunns-Tax fir auslännesch Chaufferen
49
Unisex-Toiletten a Schoulen
CSV-Fraktioun iwwerrascht iwwer Annonce a schwätzt sech oppen dogéint aus
Video
Eng Spuer zou an Tempo 70
Kilometer laange Stau um éischten Dag vun Aarbechten an Tunnelle Grouft a Stafelter
Audio
Fotoen
17
Grouss ugeluechte Réckruffaktioun
ALVA rifft 31 Mëllechproduite fir Puppelcher zeréck
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Permis agezunn
Mat 174 amplaz 90 km/h iwwer d'A1
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Bei Ugrëff: Iran dreet mat Attacken op US-Basen a Flugzeugträger
LIVE
Pestiziden a Lëtzebuerger Äppel
Gesonde Snack oder Gesondheetsrisiko?
Video
15
Invité vun der Redaktioun (30. Januar)
Unisex-Toiletten: Ech hoffen, dass d'Koalitioun doduerch net an d'Toilette fält
Video
Audio
17
Permis agezunn
Mat 174 amplaz 90 km/h iwwer d'A1
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Bei Ugrëff: Iran dreet mat Attacken op US-Basen a Flugzeugträger
LIVE
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.