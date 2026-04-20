"Devoir de vigilance"Initiativ fuerdert eng koherent Ëmsetzung vun der europäescher Direktiv iwwert d'Suergfaltsflicht

Diana Hoffmann
Betriber sollen an d'Verantwortung geholl gi wat Mënscherechter, Klima an Ëmwelt ugeet.
Update: 20.04.2026 12:39
De Jean-Louis Zeien
D’Initiativ “Devoir de vigilance” fuerdert eng kohärent Ëmsetzung vun der europäescher Direktive iwwert d’Suergfaltsflicht duerch déi d’Betriber, wat Mënscherechter, Klima an Ëmwelt ugeet, an d’Verantwortung solle geholl ginn.

D’Initiativ, déi aus 16 ONGe besteet, wëllt e méi strenge Kader, eng onofhängeg Kontrollinstanz an eng staark zivilrechtlech Haftung. Lëtzebuerg soll hirer Meenung no a sengem nationalen Aktiounsplang méi wäit goen, wéi d’Direktiv dat aktuell virgesäit.

Zum Beispill soll och de Finanzsecteur oder sougenannte Risikosekteuren, wéi d’Cyber-, Porno- oder Militärindustrie responsabiliséiert ginn. Da soll d’Direktiv och net just fir Betriber gëlle vu 5.000 Employéen an engem Chiffre d’affaires vun 1,5 Milliarden un, mee vun 1.000 Employéen an engem Chiffre d’affaires vu 450 Milliounen un.

