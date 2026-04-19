RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Schoulfoire an der LuxexpoWou geet et no der Primärschoul hin?

Lisa Weisgerber
D'Schoulfoire geet bis den 22. Abrëll, wou ofwiesselnd de Publik an d'Schoulen dovunner profitéiere kënnen.
Update: 19.04.2026 20:19
Op der Schoulfoire 2026
Op der Schoulfoire 2026 © Lisa Weisgerber
Op der Schoulfoire 2026
Op der Schoulfoire 2026 © Lisa Weisgerber
Op der Schoulfoire 2026
Op der Schoulfoire 2026 © Lisa Weisgerber
Op der Schoulfoire 2026
Op der Schoulfoire 2026 © Lisa Weisgerber
Op der Schoulfoire 2026
Op der Schoulfoire 2026 © Lisa Weisgerber
Op der Schoulfoire 2026
Op der Schoulfoire 2026 © Lisa Weisgerber
Op der Schoulfoire 2026
Op der Schoulfoire 2026 © Lisa Weisgerber
Op der Schoulfoire 2026
Op der Schoulfoire 2026 © Lisa Weisgerber
Op der Schoulfoire 2026
Op der Schoulfoire 2026
Op der Schoulfoire 2026
Op der Schoulfoire 2026
Op der Schoulfoire 2026
Op der Schoulfoire 2026
Op der Schoulfoire 2026
Op der Schoulfoire 2026

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

D’Schoulfoire zitt sech duerch dräi verschidden Halle vun der Luxexpo. Fir déi Jonk aus dem Fondamental gëtt et de Lycée Village: eng Plaz, déi d’Lycéeën aus de véier Regioune regroupéiert.

Schoulfoire: Wou geet et no der Primärschoul hin?
D’Schoulfoire geet bis den 22. Abrëll, wou ofwiesselnd de Publik an d’Schoulen dovunner profitéiere kënnen.

Den éischten Dag vun der Foire ass fir de Grand Public, dat heescht Elteren a Kanner konnten d’Stänn zesummen entdecken. Hei géifen d’Leit éischter generell Froe stellen: wat den Ënnerscheed zu aner Lycéeë meescht zum Beispill. Et géifen awer och verschidde Leit ginn déi méi konkret Froe stellen. Dat wieren zemools déi, déi scho Schnuppercoursen am Lycée gemaach hätten, erkläert d’Claudine Bley aus dem Escher Jongelycée.

Et ware vill Jonker aus dem Cycle 4.1, dem fréiere 5. Schouljoer, mat hiren Elteren do, fir schonn ze kucken, wou et fir de Secondaire higeet. Verschidde Schüler hunn do scho ganz konkret Iddien.

Niewent dem Lycée Village ginn et awer och nach iwwer 20 verschidden Ateliere vum Skript. D’Kanner sinn invitéiert, déi verschidde Berufflech Beräicher op eng spilleresch Aart a Weis kennenzeléieren. Hei fënnt een och zu Beispill d’Uni.lu, déi de Kanner duerch ee klengt Experiment och d’Wëssenschafte méi no wëll bréngen. Et wier wichteg déi nächst Generatioun u Fuerscher erunzewuessen an d’Kanner géifen och bezwecken, dass dat, wat si iwwert d’Ëmwelt léieren, den Eltere weider ze ginn, esou de Joachim Hansen vun der Uni Lëtzebuerg.

Iwwert déi dräi Halle verdeelt ginn 9 verschidde Formatiounswelte presentéiert, vun Ekonomie, Finanzen a Verkaf bis zu Gesondheet an Ästhetik ass alles ze fannen. An et kënne bekannte Beruffer wéi de CGDIS erafalen, mee och Nische-Beruffer wéi Make-up Artist sinn op der Foire present. Esou Evenementer wieren immens wichteg, fir de Beruff vu Make-up-Artist un déi Jonk ze bréngen. De Make-up Artist, Luca De Michele, hätt sech gewënscht, dass hie fréier als Schüler och d’Méiglechkeet gehat hätt, säi Beruff gewisen ze kréien.

Wärend der Foire sinn ënnert anerem d’Finalle vun der Lëtzebuerger Legoleague an der vun de Luxskills. D’Schoulfoire geet nach bis den 22. Abrëll, wou ofwiesselnd de Publik an d’Schoulen dovunner profitéiere kënnen:

  • Sonndeg, 19. Abrëll vun 11 bis 18 Auer: Grand Public
  • Méindeg, 20. Abrëll vun 8.30 bis 15 Auer: Reservéiert fir Schoulklassen
  • Dënschdeg, 21. Abrëll vun 8.30 bis 17 Auer
    • Moies: Reservéiert fir Schoulklasse vun 8.30 bis 13 Auer: Léierplazendag vun 8:30 bis 14:00
    • Nomëttes: Grand Public vun 13 bis 17 Auer & op fir d’SEAS (Maisons relais, Dagesfoyeren a Schoulfoyeren) an Dageselteren (Cyclen 3.2-4.2) vun 13:00 bis 17:00 Auer
  • Mëttwoch, den 22. Abrëll vun 8.30 bis 15 Auer: Reservéiert fir Schoulklassen.

Weider Informatiounen zu Schoulfoire fannt Dir op: https://schoulfoire.lu/

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.