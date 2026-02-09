Invité vun der Redaktioun (9. Februar)Jean-Claude Müller, President vum Uebstbauveräin

Ass de Lëtzebuerger Appel e gesonde Snack oder e Gesondheetsrisiko duerch zevill Pestizid-Réckstänn?
Dës Fro hutt d’lescht Woch fir gréisser Diskussiounen gesuergt. De Mouvement Ecologique berifft sech op eng nei Etüd a schwätzt vun engem Pestizid-Cocktail, deen net gëeegent wier fir kleng Kanner.
Wat äntwert de Lëtzebuerger Uebstbauveräin? Wéi transparent ass den Asaz vu Pestiziden hei am Land? An ass ee bereet, an Zukunft méi op dës Insektiziden ze verzichten?
Dat froe mer de President vum Uebstbauveräin. De Jean-Claude Müller ass kuerz no 8 eisen Invité vun der Redaktioun.
