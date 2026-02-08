RTL TodayRTL Today
Tom Nols
An der Descente vun de Fraen zu Cortina d'Ampezzo ass d'Amerikanerin Lindsey Vonn schwéier gefall a huet musse mam Helikopter an d'Spidol geflu ginn.
08.02.2026
D'Lindsey Vonn hat alles op eng Kaart gesat
© STEFANO RELLANDINI/AFP

D’Startnummer 13 sollt der Amerikanerin Lindsey Vonn kee Gléck bréngen. Nodeems si sech kuerz virun den Olympesche Spiller un de Kräizbänner am Knéi blesséiert hat, wollt si trotzdeem an Italien un den Depart goen.

Am éischte kritesche Passage vun der Descente ass d’US-Amerikanerin awer gefall an huet sech, wéi et schéngt, schwéier blesséiert. Nodeems d’Vonn wärend ronn enger Véierelstonn op der Plaz huet musse versuergt a stabiliséiert ginn, konnt si mat engem Helikopter an e Spidol geflu ginn.

De Moment vum Accident
© Foto von TIZIANA FABI / AFP

Am Zilberäich war et duerno komplett roueg ginn. Iwwert d’Mikroe vun de Kamerae konnt een héieren, wéi d’Lindsey Vonn nieft der Pist vu Péng gejaut a gejéimert huet. Mat där Blessur wäert d’illuster Karriär vun der sougenannter “Speed Queen” warscheinlech eriwwer sinn.

D’Course ass no der Ënnerbriechung erëm opgeholl ginn.

