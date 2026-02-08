E 16 Joer ale Lëtzebuerger ass e Samschdeg kuerz viru Mëtteg am Schigebitt Söll vun anere Schifuerer um Enn vun der Pist wech gedréckt ginn, huet doduerch en Zonk duerchbrach, ass vun der Pist ofkomm an dunn op engem Parking niewendru mat engem Bus kollidéiert, deen do geparkt war.
Der Police Tirol no hätt hie sech dobäi Blessure vun onbekanntem Grad zougezunn an um Bus wier Schued entstanen, deen nach ermëttelt misst ginn. De jonke Schifuerer ass op der Plaz versuergt an duerno an e not Spidol gefouert ginn. Déi bedeelegt Schifuerer géifen am Kader vu weideren Ermëttlungen nach gesicht ginn.