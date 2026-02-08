RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

An ÉisträichLëtzebuerger Schifuerer vu Pist gedrängt ginn a mat Bus kollidéiert

RTL Lëtzebuerg
An Tirol ass e 16 Joer ale Schifuerer aus Lëtzebuerg bei engem Accident blesséiert ginn, nodeems Onbekannter hie vun der Pist gedréckt haten. D'Ermëttlunge lafen.
Update: 08.02.2026 15:04
An Tirol ass et zum Tëschefall komm
An Tirol ass et zum Tëschefall komm
© MICHAEL NGUYEN/NurPhoto via AFP

E 16 Joer ale Lëtzebuerger ass e Samschdeg kuerz viru Mëtteg am Schigebitt Söll vun anere Schifuerer um Enn vun der Pist wech gedréckt ginn, huet doduerch en Zonk duerchbrach, ass vun der Pist ofkomm an dunn op engem Parking niewendru mat engem Bus kollidéiert, deen do geparkt war.

Der Police Tirol no hätt hie sech dobäi Blessure vun onbekanntem Grad zougezunn an um Bus wier Schued entstanen, deen nach ermëttelt misst ginn. De jonke Schifuerer ass op der Plaz versuergt an duerno an e not Spidol gefouert ginn. Déi bedeelegt Schifuerer géifen am Kader vu weideren Ermëttlungen nach gesicht ginn.

Am meeschte gelies
Tréier
D'Police huet an der Foussgängerzon op en arméierte Mann geschoss
Fotoen
RIP
Den Acteur Patrick Hastert ass dout
2
Basketball
Sparta Bartreng an Arantia Fiels heeschen d'Coupe-Gewënner
Video
Fotoen
6
Kierchbierg
De Boulevard Pierre Frieden ass zu enger neier Bus-Gare ginn, fannen Awunner
Video
Davis Cup elo LIVE op RTL ZWEE, RTL.lu an um RTL Play
Lëtzebuerg géint Ukrain
Video
LIVE
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
An dësem "Iglu" ass e Sonndeg de Moien e Feier ausgebrach
Batter Ironie zu Crans-Montana
Gedenkplaz fir Affer vu Brandkatastroph fänkt Feier
0
No Schëss op russesche Generol
Verdächtegen zu Dubai festgeholl ginn
D'Diskussiounen ëm den iraneschen Atomprogramm gi weider
Souguer am Krichsfall
Iran wëllt net op Uräichere vun Uran verzichten
4
De Logo vum "Board of Peace"
US-amerikanesch Aussepolitik
Éischt Treffe vum neie "Friddensrot" an Aussiicht
2
USA
De Pentagon huet ugekënnegt, seng Zesummenaarbecht mat der Uni Harvard ze stoppen
Islamabad
IS revendiquéiert Selbstmordattentat op schiitesch Moschee
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.